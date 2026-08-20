ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ คณะนักร้องประสานเสียง 'จุฬดาร์' จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ทีมมัธยมไทยทีมแรกคว้าเหรียญทองระดับโลก World Choir Games 2026 ณ ประเทศสวีเดน
คณะนักร้องประสานเสียง "จุฬดาร์” (Chulada Choir) จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาติ ด้วยการคว้า 1 เหรียญทอง ด้วยคะแนน 87.75 คะแนน ในรายการ Youth Choirs of Equal Voices และ 1 เหรียญเงิน ด้วยคะแนน 79.25 คะแนน ในรายการ Sacred Choral Music a cappella จากการแข่งขัน World Choir Games ประจำปี 2026 จัดขึ้นที่เมืองเฮลซิงบอร์ก (Helsingborg) ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 6–16 สิงหาคม 2026 ซึ่งเป็นรายการแข่งขันขับร้องประสานเสียงที่ได้รับการยกย่องว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ชัยชนะในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เนื่องจากคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ ถือเป็นทีมแรกจากประเทศไทย ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองในระดับมัธยมศึกษา จากเวทีนี้มาครองได้สำเร็จ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความมุ่งมั่น และทักษะด้านดนตรีของเยาวชนไทยที่ทัดเทียมระดับสากล