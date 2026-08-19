“เป็ดเลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำลำปาว” คว้าแชมป์ Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 5 กาฬสินธุ์ผงาดเวทีประเทศ! “หลามกะลาหน้าทุเรียน” คว้าชัยประเภทอาหารหวาน

กรมคุมประพฤติเปิดเวทีประชันฝีมือ Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 5 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชูแนวคิด “ครัวไทยสู่ถนน สร้างคน สร้างอาชีพ” ผู้เข้าประกวดนำ “อกเป็ด–กะทิ” สร้างสรรค์เมนูพร้อมทาน แสดงศักยภาพด้านอาหารและแนวคิดต่อยอดเป็นอาชีพ
วันนี้ (19 สิงหาคม 2569) ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โครงการประกวดการทำอาหารพร้อมทาน “Street Food สร้างอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้เข้าประกวด และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน
การแข่งขัน “Street Food สร้างอาชีพ” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ครัวไทยสู่ถนน สร้างคน สร้างอาชีพ” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติได้แสดงศักยภาพด้านการประกอบอาหาร พัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ โดยผู้เข้าประกวดต้องผ่านการคัดเลือกจากระดับสำนักงานและระดับภาค ก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปีนี้ กำหนดโจทย์วัตถุดิบ “อกเป็ด” และ “กะทิ” ให้ผู้เข้าแข่งขันนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูพร้อมทาน โดยพิจารณาจากรสชาติ ความสะอาด ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และแนวคิดด้านการตลาด สะท้อนทั้งทักษะการทำอาหารและความสามารถในการนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง
ผลการประกวดปรากฏว่า ประเภทอาหารคาว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เมนู “เป็ดเลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำลำปาว” จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะที่ ประเภทอาหารหวานหรือเครื่องดื่ม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เมนู “หลามกะลาหน้าทุเรียน” จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สำหรับผลการประกวดในประเภทอาหารคาว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เมนู “คั่วกลิ้งเป็ดสมุนไพร” จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เมนู “ก๋วยเตี๋ยวจีนฮ่อ อกเป็ด รสชาติแห่งขุนเขา” จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย และรางวัลชมเชย ได้แก่ เมนู “ไผ่ตงหวานผัดเผ็ดเป็ดข่าอ่อน” จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
ส่วนประเภทอาหารหวานหรือเครื่องดื่ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เมนู “วุ้นน้ำอ้อย” จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เมนู “มะกรูดมรกต” จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และรางวัลชมเชย ได้แก่ เมนู “พรายมุกใต้แสงกว๊านพะเยา” จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า เวที Street Food สร้างอาชีพไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการแข่งขันเพื่อคว้ารางวัล แต่ต้องการเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง และได้เรียนรู้ทักษะที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง โดยกรมคุมประพฤติจะสนับสนุนการต่อยอดภายหลังการแข่งขัน ทั้งการพัฒนาทักษะ ทุนประกอบอาชีพ การตลาดออนไลน์ และการเชื่อมโยงช่องทางจำหน่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และพึ่งพาตนเอง
“ความสำเร็จของผู้เข้าประกวดไม่ได้วัดจากรางวัลเพียงอย่างเดียว แต่คือการได้เห็นทุกคนกล้าที่จะนำความสามารถของตนเองออกมาแสดง และนำทักษะที่มีไปต่อยอดเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพ การมีอาชีพสุจริตและรายได้ที่มั่นคงจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้สามารถก้าวต่อไปและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าว
ทั้งนี้ โครงการได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด บริษัท น้ำมันพืชกุ๊ก บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และสมาคมเดอะเชฟประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและเปิดโอกาสด้านอาชีพแก่ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
โครงการ “Street Food สร้างอาชีพ” จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกในการนำ “ทักษะ” มาสร้าง “โอกาส” ให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง พัฒนาความพร้อมด้านอาชีพ และก้าวสู่การมีรายได้จากอาชีพสุจริต สามารถพึ่งพาตนเอง และกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคง