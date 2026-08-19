ก.แรงงาน จัดใหญ่ “มหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ” ขนงานพาร์ทไทม์ - คอร์สฝึกอาชีพ สร้างเงิน ฟรี!! 19 - 20 ส.ค.นี้ พิกัดพาราไดซ์ เพลส ศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน“มหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ”กรุงเทพมหานคร โดยมี นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แรงงานอิสระ ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณชั้น 2 พาราไดซ์ เพลส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานทุกกลุ่ม โดยเฉพาะแรงงานอิสระ
ทั่วประเทศที่มีมากถึง 20.9 ล้านคน เฉพาะในกรุงเทพมหานครมีจำนวนถึง 1.5 ล้านคน ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงแรงงานพยายามผลักดันให้มีกฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อให้แรงงานอิสระได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัยในการทำงาน มีรายได้ที่เป็นธรรม มีหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสม เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ จึงได้จัดงาน“มหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ”ขึ้น ภายใต้แนวคิด “อาชีพสร้างเงิน โอกาสสร้างงาน” ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ พาราไดซ์ เพลส ชั้น 2 ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานอิสระ ฟรีแลนซ์ กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาทักษะ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และเข้าถึงสิทธิและบริการจากภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างครบวงจร
พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ภายในงานตลอดทั้ง 2 วัน ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่อย่างรอบด้าน ประกอบด้วย 4 โซนหลัก ได้แก่
• โซนโอกาสทางอาชีพและตลาดงานอิสระ : เปิดพื้นที่รับสมัครงานพาร์ทไทม์ งาน Freelance และงานผู้สูงอายุ ผู้พิการจากบริษัทชั้นนำ
• โซนยกระดับทักษะและสาธิตอาชีพบูม : กิจกรรมเวิร์กชอป อบรมระยะสั้นฟรี แนะนำเทรนด์อาชีพทำเงิน เช่น การตลาดออนไลน์ การสร้างตัวตนในโลกโซเชียล และไอเดียธุรกิจขนาดย่อม
• โซนสิทธิประโยชน์และคลินิกกฎหมายแรงงาน : บูธให้คำปรึกษาเจาะลึกการสมัครและสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคม พร้อมทีมเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานนอกระบบ
• โซนเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพ : บูธแนะนำช่องทางสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ และกองทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพจากสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเงินทุนไปเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาชีพ สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าของอินฟูเอ็นเซอร์ชื่อดัง คุณแพรรี่ ไพรวัลย์ ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ คุณตรี ชัยณรงค์ คุณบิว กัลยาณี พร้อมร่วมเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย
กระทรวงแรงงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาเปิดโอกาสให้ตัวเอง และนำสิ่งที่ได้รับไปต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว โดยสามารถเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง ลงที่สถานีสวนหลวง ร.9 หรือรถประจำทางสาย 145, 206, 319 และ 133