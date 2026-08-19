ELC International (Thailand) เดินหน้ากิจกรรม CSR ผ่านโครงการ MedXperience ครั้งที่ 2 เปิดประสบการณ์สายแพทย์ พร้อมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 บริษัท ELC International (Thailand) Co., Ltd. นำโดย คุณอิทธิพล ลดาเขต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมงาน และนักเรียนจากโปรแกรม FutureMed Prep ร่วมกิจกรรม MedXperience ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จังหวัดนครปฐม
FutureMed Prep คือโปรแกรมเตรียมความพร้อมแบบครบวงจรสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะแพทยศาสตร์ รอบ Portfolio ครอบคลุมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ การพัฒนา Portfolio และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการแพทย์ โดย MedXperience เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้โปรแกรม ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์จริงภายในโรงพยาบาล
MedXperience ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า การทำความเข้าใจวิชาชีพแพทย์ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องอาศัยประสบการณ์จากสถานการณ์จริง ผ่านการ “ได้เห็น ได้ถาม และได้สัมผัส” เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบ และลักษณะการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบการวางแผนเส้นทางการศึกษาในอนาคต
ภายในกิจกรรมครั้งนี้ น้อง ๆ ได้เรียนรู้จากทีมบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด ผ่านการสังเกตกระบวนการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย เรียนรู้การทำงานในหลากหลายสาขาทางการแพทย์ ตลอดจนเห็นกระบวนการทำงานร่วมกันของทีมสุขภาพ ซึ่งช่วยเปิดมุมมองให้กับนักเรียนถึงการทำงานจริงภายในโรงพยาบาล และความสำคัญของการทำงานร่วมกันในการดูแลผู้ป่วย
นอกจากกิจกรรมด้านการเรียนรู้แล้ว บริษัท ELC International (Thailand) Co., Ltd. ยังได้ดำเนินกิจกรรมด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) โดยร่วม มอบเงินสมทบสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท แก่โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยในชุมชน
กิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่เพียงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาชีพแพทย์ในบริบทการทำงานจริง แต่ยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม การแบ่งปัน และบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีต่อผู้ป่วยและชุมชน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมิติสำคัญของการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวเข้าสู่สายวิชาชีพสุขภาพ
บริษัท ELC International (Thailand) Co., Ltd. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมภายใต้โปรแกรม FutureMed Prep เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการแพทย์ เพื่อสร้างความพร้อมก่อนก้าวสู่การศึกษาด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในอนาคต
“FutureMed Prep มุ่งสร้างความพร้อมให้นักเรียนได้เข้าใจทั้งเส้นทางการศึกษาและบริบทของวิชาชีพแพทย์ ก่อนก้าวสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมีทิศทาง”