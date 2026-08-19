สสส. ผนึก ส.อ.ท.-สฟอท. เดินหน้า “Happy Workplace” ป้องกัน NCDs-ลดตายก่อนวัยอันควร สร้างองค์กรสุขภาวะต้นแบบ 50 แห่ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย (สฟอท.) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรสุขภาวะต้นแบบและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานประกอบการให้เป็นองค์กรสุขภาวะ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี
นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กลุ่มคนวัยทำงาน มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ร่วมกับภาคีเครือข่ายผ่านการพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการสุขภาวะที่มีข้อมูลเป็นฐาน ซึ่งการทำงานร่วมกับ ส.อ.ท. และสฟอท. สสส. ได้สนับสนุน 2 มิติ 1.ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสุขภาวะ (Data-driven Healthy Organization) ที่ใช้ข้อมูลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาวะ และบริบทขององค์กร เพื่อวิเคราะห์ปัญหา กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ออกแบบมาตรการ และติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง 2.สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ และเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของคนทำงานทั้งในสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่
“การขับเคลื่อนงานในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา มีพนักงานจากสถานประกอบการสุขภาวะต้นแบบได้รับประโยชน์ 1,500 คน เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่น่าสนใจ คือ พนักงานสูบบุหรี่ลดลง 8% ดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 8% มีอัตราการสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารเพิ่มขึ้น 20% มีสุขภาพจิตดีขึ้น 14% มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 12% เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่กินอาหารเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น 10% ที่สำคัญ คือ พนักงานมีการเข้ารักษาพยาบาลและลาป่วยลดลง 10% สามารถช่วยลดค่ารักษาพยาบาลและลดการสูญเสียรายได้จากการเจ็บป่วยได้ถึง 3.6 ล้านบาทต่อปี” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว
นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในภาคอุตสาหกรรมมีคนวัยทำงาน 20 ล้านคน ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการทำงานหนัก สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย และเครียดจากการทำงาน การสร้างองค์กรสุขภาวะจึงเป็นเรื่องที่ ส.อ.ท. สฟอท. และสสส. ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี 2567 โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพองค์กรสุขภาวะให้แก่สถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สฟอท. ด้วยการใช้แนวคิด Happy Workplace ไปส่งเสริมการสร้างนโยบายองค์กรสุขภาวะ มุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างปัจจัยเสริมสุขภาพ ผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนงาน ได้พัฒนาให้เกิดต้นแบบสถานประกอบการสุขภาวะ 50 แห่ง ในพื้นที่ 13 จังหวัดทั่วไทย สร้างให้เกิดแกนนำสุขภาวะ 100 คน และเกิดบุคคลต้นแบบสุขภาพดี 65 คน ทั้งนี้ ส.อ.ท. ตั้งเป้าเดินหน้าขยายผลโมเดลการทำงานและองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกสถานประกอบการ 16,000 บริษัท เพื่อนำไปปรับใช้สร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กรเพื่อคนทำงานต่อไป
นายสุรเดช บุณยวัฒน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย กล่าวว่า สฟอท. ส่งเสริมให้พนักงานในสถานประกอบการได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดี จึงมุ่งขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และลดการตายก่อนวัยอันควร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 7+1 ของ สสส. มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1.ลดอัตราการบริโภคยาสูบ 2.ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3.ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด 4.เพิ่มกิจกรรมทางกาย 5.เพิ่มสัดส่วนผู้มีสุขภาพจิตที่ดี 6.ส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 7.ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 8.ลดค่ารักษาพยาบาล นอกจากนี้ สฟอท. ยังได้ร่วมกับ สสส. พัฒนาให้เกิดแพลตฟอร์ม Platform FTI Academy ซึ่งสมาชิกสถานประกอบการภายใต้ส.อ.ท. สามารถเข้ามาศึกษาองค์ความรู้สุขภาพและนโยบายองค์กรสุขภาวะได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกด้วย