รพ.หัวเฉียว ต้อนรับคณะทำงานจาก รพ.ศิริราช แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระบบบริหารจัดการคิวผู้ป่วย

โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล (ที่ 5 จากขวา) รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการแพทย์ มุ่งเน้นการแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการคิวผู้ป่วย (One Queue) ซึ่งช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ความถูกต้อง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน และให้เกียรติเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน การคัดกรองผู้รับบริการ การออกบัตรคิวแบบจุดเดียว (One Stop Queue) การเชื่อมโยงระบบคิวระหว่างจุดซักประวัติ และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้จะทำให้โรงพยาบาลหัวเฉียวสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด