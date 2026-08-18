The Hills Rehab Chiang Mai ต้อนรับการตรวจประเมิน AACI Periodic Survey 2

The Hills Rehab Chiang Mai ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพระดับนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด การดูแลสุขภาพจิต และการฟื้นฟูสุขภาวะแบบองค์รวม ให้การต้อนรับการตรวจประเมิน AACI Periodic Survey 2 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569
การตรวจประเมินครั้งนี้ดำเนินการโดย American Accreditation Commission International (AACI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สำหรับองค์กรด้านสุขภาพที่มุ่งมั่นรักษามาตรฐานการดูแลในระดับสากล
สำหรับ The Hills Rehab การตรวจประเมิน AACI ไม่ได้เป็นเพียงการตรวจสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของผู้รับบริการ ความเป็นเลิศทางคลินิก และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานระดับสากล การดูแลเฉพาะบุคคล และการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
The Hills Rehab ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สงบและเป็นธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการด้านการฟื้นฟูและการบำบัดแบบบูรณาการ โดยออกแบบแนวทางการดูแลให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ครอบคลุมทั้งการเสพติด ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะบอบช้ำทางจิตใจ (Trauma) และภาวะโรคร่วมทางจิตเวชและการเสพติด (Co-occurring Disorders / Dual Diagnosis)
ผู้รับบริการทุกคนจะได้รับการออกแบบ แผนการรักษาเฉพาะบุคคล (Individualised Treatment Programme) โดยพิจารณาจากความต้องการทางคลินิก เป้าหมายส่วนบุคคล และแนวทางการฟื้นฟูในระยะยาว
ทีมสหวิชาชีพของ The Hills Rehab ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบำบัดที่อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้การสนับสนุน และให้ความสำคัญสูงสุดกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของผู้รับบริการ
นอกจากนี้ The Hills Rehab ยังให้ความสำคัญและลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้าน ธรรมาภิบาลทางคลินิก (Clinical Governance) การพัฒนาบุคลากร การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยของผู้รับบริการ และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มาตรฐานระดับสากลไม่ได้เป็นเพียงข้อกำหนดในการตรวจประเมิน แต่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในทุกวัน
“คุณภาพไม่ใช่เพียงใบรับรองหรือจุดหมายปลายทาง แต่คือความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาการดูแลให้ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคนที่เราให้บริการ”
The Hills Rehab เชื่อว่าการฟื้นฟูที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงเพียงการรักษาอาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยให้ผู้รับบริการสามารถกลับมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดี พัฒนาความเข้มแข็งทางอารมณ์ ฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจ และสร้างชีวิตที่มีความมั่นคงและยั่งยืนหลังจบกระบวนการบำบัด
จุดหมายที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับการฟื้นฟูในประเทศไทย
ด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันเงียบสงบ ทีมงานนานาชาติ และโปรแกรมการรักษาที่ครอบคลุม The Hills Rehab จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลและฟื้นฟูจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ
ศูนย์ฯ ผสมผสานการดูแลทางคลินิกอย่างมืออาชีพเข้ากับประโยชน์ของสภาพแวดล้อมที่สงบและเป็นธรรมชาติ เพื่อสร้างพื้นที่ที่ผู้รับบริการสามารถให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูตนเองได้อย่างเต็มที่ ห่างจากความกดดันและสิ่งกระตุ้นในชีวิตประจำวัน
การตรวจประเมิน AACI Periodic Survey 2 ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ The Hills Rehab ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ คุณภาพ ความปลอดภัย ความรับผิดชอบ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ The Hills Rehab เดินหน้าพัฒนาและเติบโต วิสัยทัศน์ขององค์กรยังคงชัดเจน คือ การให้บริการด้านการฟื้นฟูและสุขภาพจิตในมาตรฐานระดับโลก ควบคู่ไปกับการดูแลด้วยความเข้าใจ ความใส่ใจ และการออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล