ศูนย์คุณธรรมฯ จัด THAILAND MORAL AWARDS 2025 มอบ "รางวัลคุณธรรมระดับประเทศ" เชิดชูต้นแบบความดี

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล THAILAND MORAL AWARDS 2025 ภายใต้แนวคิด "ความดีที่ส่งต่อ พลังที่เปลี่ยนสังคม" เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีของศูนย์คุณธรรมเพื่อประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติสื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมของประเทศไทย ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตอกย้ำบทบาทของ THAILAND MORAL AWARDS ในฐานะ "รางวัลคุณธรรมระดับประเทศ" และ "เวทีเชิดชูต้นแบบของประเทศ" ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเห็นคุณค่าของการทำความดี และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เปิดเผยว่า การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไม่ได้มุ่งสร้างเพียงประชาชนที่มีความรู้หรือศักยภาพในการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็น "คนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ" เพราะการพัฒนาประเทศจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้ ต้องอาศัยคุณธรรมเป็นรากฐานควบคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีพื้นที่ที่ประกาศให้สังคมเห็นว่าการทำความดีเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการยอมรับ เชิดชู และส่งต่อเป็นต้นแบบด้านพฤติกรรมเชิงบวกแก่คนรุ่นต่อไป
"THAILAND MORAL AWARDS จึงไม่ใช่เพียงเวทีมอบรางวัล แต่เป็นรางวัลคุณธรรมระดับประเทศ ที่ทำหน้าที่เฟ้นหาผู้มีคุณธรรมเชิงบวกจากทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสื่อ บุคคล ชุมชน หรือองค์กร ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมค่านิยมที่ดี และร่วมกันสร้างสังคมคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม" รศ.นพ.สุริยเดว กล่าว
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการจัดรางวัลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ศูนย์คุณธรรมได้เห็นพลังของผู้คนจำนวนมากที่อุทิศตนสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน และรางวัล THAILAND MORAL AWARDS ได้กลายเป็นเวทีที่ทำให้เรื่องราวของบุคคลและองค์กรเหล่านี้ได้รับการรับรู้ในวงกว้าง จนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดความดีในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ
"สิ่งที่เราต้องการสร้าง ไม่ใช่เพียงรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี แต่คือ การให้พื้นที่เกียรติยศของคนทำความดี รวบรวมเพื่อเป็นเกียรติประวัติ แล้วบอกกับสังคมว่า ความดีมีคุณค่า ผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมสมควรได้รับการยกย่องไม่ต่างจากผู้ประสบความสำเร็จในด้านอื่น ๆ เพราะเมื่อสังคมมีต้นแบบที่ดี ก็จะเกิดแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างความดีและส่งต่อคุณค่าเชิงบวกดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง"
สำหรับ THAILAND MORAL AWARDS 2025 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และมีความพิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากปีนี้ตรงกับวาระครบรอบ 15 ปีของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมจากทุกภาคส่วนของประเทศ พร้อมกระตุ้นให้การทำความดีกลายเป็นวาระร่วมของสังคมไทยจากรุ่นสู่รุ่น
รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้ศูนย์คุณธรรมยังได้ยกระดับกระบวนการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร โดยใช้กระบวนการ คัดสรรผ่านภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศ เพื่อสะท้อนการยอมรับจากผู้ที่ทำงานร่วมกันในพื้นที่อย่างแท้จริง จึงไม่มีการเปิดรับสมัครจากสาธารณชนในสองประเภทดังกล่าว ขณะที่รางวัลประเภทสื่อยังคงเปิดโอกาสให้ผลงานด้านการสื่อสารที่ส่งเสริมคุณธรรมเข้าร่วมการพิจารณา เพื่อยกย่องสื่อที่มีบทบาทในการสร้างค่านิยมเชิงบวกแก่สังคม
สำหรับปี 2569 มีการมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น 109 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประเภทสื่อ จำนวน 57 รางวัล จาก 8 สาขา ได้แก่ ละคร ภาพยนตร์ โฆษณา บทเพลง รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ หนังสือ และสื่อดิจิทัล รวมทั้ง รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 25 รางวัล และ รางวัลประเภทชุมชนและองค์กร จำนวน 27 รางวัล ซึ่งล้วนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้การยกย่องเชิดชูสะท้อนคุณค่าของผู้สร้างความดีอย่างแท้จริง
"เราเชื่อว่าการสร้างสังคมคุณธรรม ไม่ได้เกิดจากการรณรงค์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำให้คนดีได้รับการมองเห็น ได้รับการยอมรับ และได้รับการเชิดชูอย่างสมเกียรติ เพราะเมื่อความดีได้รับการยกย่อง ก็จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการขยายผลต่อไป ดังนั้น THAILAND MORAL AWARDS จึงเป็นมากกว่ารางวัลทั่วไป หากแต่เป็นเวทีเชิดชูต้นแบบของประเทศ ที่ส่งต่อคุณค่าความดีจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง จากชุมชนหนึ่งไปสู่อีกชุมชนหนึ่ง และจากวันนี้ไปสู่อนาคตของสังคมไทย" รศ.นพ.สุริยเดว กล่าว
พิธีมอบรางวัล THAILAND MORAL AWARDS 2025 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวโอวาท พร้อมด้วย นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล
สำหรับผู้สนใจ สามารถร่วมลุ้นและติดตามผลผู้ชนะได้ทางเว็บไซต์ www.thailandmoralawards.com หรือ Facebook ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand และเชิญร่วมรับชมถ่ายทอดสดงานพิธีมอบรางวัล THAILAND MORAL AWARDS 2025 ผ่านทาง Facebook Fanpage: ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 13.30 – 16.00 น. โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทร. 0 2644 9900 ต่อ 510-512