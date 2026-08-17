ACE เดินหน้าโครงการ “อิ่มท้อง ปันสุข” ครั้งที่ 11 ส่งต่อความห่วงใยชาวลพบุรี ตามแนวทาง ESG

ACE สานต่อโครงการ อิ่มท้อง ปันสุข ครั้งที่ 11 ที่ลพบุรี มอบถุงยังชีพกว่า 1,000 ชุด พร้อมทุนการศึกษา ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย สร้างกำลังใจให้ชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ตามแนวทาง ESG ผ่านโครงการ “อิ่มท้อง ปันสุข” อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ที่จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งต่อความห่วงใย ลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ที่วัดโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี มีพิธีเปิดโครงการ “อิ่มท้อง ปันสุข” โดยมี นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร ACE บริษัทในเครือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และภาคเอกชนในจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
โครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ไฮไลต์สำคัญ คือ การมอบ “ถุงปันสุข” กว่า 1,000 ชุด ภายในบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน พร้อมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกกะเทียม
นอกจากนี้ ACE ยังมอบข้าวสารจำนวน 800 กิโลกรัม สำหรับโครงการอาหารกลางวันให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี และมอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางแก่ประชาชนที่เข้าร่วมรับสิ่งของในครั้งนี้
การสานต่อโครงการ “อิ่มท้อง ปันสุข” สะท้อนความตั้งใจของ ACE ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชน โดยมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งต่อพลังแห่งการแบ่งปัน เพื่อร่วมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG