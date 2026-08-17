ปุ๋ยทิพย์ชูแนวทางดูแลอินทผลัมแบบ 4 ถูก กรณีสวนตาลคู่ลดต้นทุน 30%

สวนตาลคู่ จังหวัดอุดรธานี ปรับจากการใช้ปุ๋ยน้ำพ่นทางใบเป็นหลัก มาเน้นปุ๋ยเม็ดทางดินตามแนวคิด “ย้ายจากใบลงดิน” และหลัก 4 ถูก ผลจากฤดูกาลที่ติดตามพบว่าต้นทุนค่าปุ๋ยลดลงประมาณ 30% พร้อมแนวโน้มคุณภาพผลผลิตที่ดีขึ้น
ปรับตัวรับต้นทุนสูงและอากาศร้อน
ต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นและสภาพอากาศร้อนจัดเป็นความท้าทายของเกษตรกรไทย โดยเฉพาะผู้ปลูกอินทผลัมที่ต้องดูแลต้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บำรุงต้น ติดผล จนถึงพัฒนาคุณภาพผล การจัดการธาตุอาหารให้เหมาะกับแต่ละระยะจึงช่วยลดการสูญเสียและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าการเพิ่มปริมาณปุ๋ยเพียงอย่างเดียว
กรณีศึกษา “สวนตาลคู่” จังหวัดอุดรธานี
สวนตาลคู่ ตำบลหนองนาคำ จังหวัดอุดรธานี เป็นสวนอินทผลัมเชิงอาชีพกว่า 10 ไร่ของคุณอำนาจ ผการัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผันตัวมาเป็นเกษตรกรหลังเกษียณ เดิมสวนใช้ปุ๋ยน้ำพ่นทางใบเป็นหลัก ก่อนปรับมาเน้นปุ๋ยเม็ดทางดิน ภายใต้แนวคิด “ย้ายจากใบลงดิน” หรือ “Foliar to Soil” โดยมีนักวิชาการเกษตรปุ๋ยทิพย์ให้คำแนะนำเรื่องสูตร ตารางการให้ปุ๋ย และติดตามผล
แนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงการงดธาตุอาหารทางใบทั้งหมด แต่ให้ระบบรากเป็นช่องทางหลัก พร้อมดูแลน้ำ ความชื้น การระบายน้ำ และสภาพดิน เพื่อให้พืชดูดใช้ธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการใช้ปุ๋ย “4 ถูก”
• ถูกสูตร : เลือกสัดส่วนธาตุอาหารให้เหมาะกับระยะการเติบโตและสภาพดิน
• ถูกอัตรา : กำหนดปริมาณตามอายุ ขนาดต้น และภาระผลผลิต
• ถูกเวลา : แบ่งให้ตามช่วงที่ต้นต้องการและคำนึงถึงสภาพอากาศ
• ถูกวิธี : ใส่บริเวณเขตรากและรักษาความชื้นให้เหมาะสม
ธาตุหลัก NPK มีบทบาทต่างกัน โดยไนโตรเจน (N) ช่วยการเจริญของใบและลำต้น ฟอสฟอรัส (P) เกี่ยวข้องกับระบบรากและพลังงานของพืช ส่วนโพแทสเซียม (K) ความสำคัญต่อการควบคุมน้ำและพัฒนาคุณภาพผล
จึงควรเลือกสัดส่วนให้เหมาะกับแต่ละระยะ และใช้ข้อมูลดิน ใบ หรือผลผลิตประกอบการตัดสินใจ
ผลลัพธ์และบทเรียนจากสวน
หลังปรับแนวทาง สวนรายงานว่าต้นทุนค่าปุ๋ยลดลงประมาณ 30% ผลขนาดใหญ่และไซส์ Jumbo เพิ่มขึ้น ผิวสวย ผลแตกลดลง เนื้อแน่น กรอบ และมีรสชาติหวาน ช่วยเพิ่มโอกาสคัดผลผลิตเข้าสู่เกรดที่มีมูลค่าสูงขึ้น
ผลดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาของสวนในฤดูกาลที่ติดตาม ไม่ใช่การรับประกันผลในทุกพื้นที่ เพราะยังขึ้นอยู่กับพันธุ์ อายุของต้น ดิน น้ำ อากาศ และการจัดการสวน เกษตรกรควรเริ่มจากแปลงทดลอง บันทึกต้นทุน ปริมาณปุ๋ย จำนวนผล ขนาด และปัญหาผลแตก ก่อนขยายแนวทางไปทั้งสวน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เกษตรกรที่สนใจข้อมูลการใช้ปุ๋ย ตารางสูตรตามช่วงการเจริญเติบโต หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่าย สามารถสอบถามได้ที่ “เพจเกษตรกรช่างคิด” โดยควรแจ้งอายุและพันธุ์ของต้น ลักษณะดิน ระบบน้ำ ระยะการเติบโต และปัญหาที่พบ เพื่อประกอบการแนะนำ