อว. ตรวจติดตาม รับฟังความคิดเห็น สกมช - ผู้ประกอบการ ยกระดับหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมรับมือภัยความมั่นคงทางไซเบอร์

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.69 ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการตรวจติดตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2568 โดยมี ผศ.ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (ต่อเนื่อง) คณะกรรมการตรวจติดตามหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ประไพร เสนาบุญญาฤทธิ์ ศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ผศ.ดร.อรัญ แบล็ทเลอร์ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ผู้ประกอบการ ตลอดจนนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้อง 4-1502 ชั้น 15 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น พร้อมชื่นชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยการนำหลักสูตรเข้าสู่กลไก Higher Education Sandbox เป็นโอกาสสำคัญในการทดลองและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควบคู่กับความรู้ด้าน Cyber Security เพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“การพัฒนาหลักสูตรด้าน Cyber Security จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและรูปแบบภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทรวง อว. จึงให้ความสำคัญกับการติดตามคุณภาพหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการ สถานประกอบการ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลจากการใช้งานจริงมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล และสามารถผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ” รองปลัดกระทรวง อว. กล่าว
จากนั้น คณะกรรมการตรวจติดตามหลักสูตรได้ร่วมพูดคุยกับผู้แทน สกมช. ผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตร เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนความต้องการด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานจริง โดยเฉพาะทักษะด้านการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีรูปแบบเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ข้อมูลจาก สกมช. ภาคอุตสาหกรรม และผู้เรียน จะนำไปประกอบการพิจารณาและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานและความต้องการของประเทศ ตลอดจนยกระดับการผลิตกำลังคนด้าน Cyber Security ให้มีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต