แพทย์เตือน ! ไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงวัย รุนแรงกว่าคนหนุ่มสาวหลายเท่า ชี้เสี่ยงภาวะแทรกซ้อนอันตราย แนะเสริมเกราะป้องกันให้เหมาะกับวัย

กรุงเทพฯ – 13 สิงหาคม 2569 – ภัยเงียบช่วงหน้าฝนที่น่ากังวลที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุ คือ “โรคไข้หวัดใหญ่” จากสถิติในปี พ.ศ.2568 พบว่า ยอดผู้ป่วยทั่วประเทศพุ่งสูงทะลุ 1 ล้านราย โดยผู้สูงอายุเสี่ยงอาการรุนแรง และภาวะแทรกซ้อนที่ตามมามากมาย ในขณะที่กรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์ความรุนแรง ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 2 แสนราย เสียชีวิต 25 ราย1 แพทย์เตือนเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีโรคร่วม ชี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงสุด และมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างเห็นได้ชัด แนะเสริมเกราะป้องกันให้สูงกว่าระดับมาตรฐาน
ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ อุปนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “จากข้อมูลการศึกษาในประเทศไทยพบว่า ผู้สูงอายุ คือกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สูงเนื่องจากไวรัสชนิดนี้ ไม่ได้ส่งผลเพียงแค่อาการไข้ หรือปวดเมื่อยตามร่างกายเท่านั้น แต่อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปอดอักเสบ หัวใจวาย หรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอดเรื้อรัง ความเสี่ยงยิ่งทวีเป็นเท่าตัว หนึ่งในแนวทางป้องกันที่สำคัญ และมีประสิทธิภาพ คือ ‘การรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่’ เป็นประจำทุกปี เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา วัคซีนของปีที่แล้วอาจไม่สามารถปกป้องร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้ และร่วมกับภูมิคุ้มกันที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดคือ ก่อนเข้าฤดูระบาดใหญ่หรือในช่วงฤดูฝน เพื่อให้ร่างกายได้สร้างภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของอาการ ทั้งนี้สามารถป้องกันควบคู่ไปกับการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด จะยิ่งช่วยลดความเสี่ยงได้มากขึ้น”
สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดมาตรฐาน (standard dose) อาจกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่สูงเท่ากับประชาชนทั่วไป เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายจะเกิดภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยตามวัย ส่งผลให้ตอบสนองต่อวัคซีนขนาดมาตรฐานลดน้อยลง จึงเป็นเหตุผลสำคัญของการพัฒนา ‘วัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง’ (high dose) นวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะ ซึ่งมีปริมาณสารก่อภูมิต้านทานหรือแอนติเจนสูงกว่าวัคซีนขนาดมาตรฐาน 4 เท่า เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่เสื่อมถอยให้สามารถสร้างการตอบสนองที่แข็งแกร่งเพียงพอ โดยผลการศึกษาทางคลินิกในกลุ่มผู้สูงอายุพบว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการติดเชื้อได้มากกว่าวัคซีนขนาดมาตรฐานร้อยละ 24.22 นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเสี่ยงของการนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ร้อยละ 31.93 ลดความเสี่ยงการนอนโรงพยาบาลจากโรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 6.6 และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากโรคหัวใจล้มเหลวร้อยละ 21.3 มากกว่าวัคซีนขนาดมาตรฐาน4 ซึ่งทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย แนะนำให้พิจารณาใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูงในผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 5
ผศ. นพ.สิระ กอไพศาล อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม กล่าวว่า “ในช่วงฤดูฝนที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดในทุกปีนั้น เชื้อไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ก่อให้เกิดเพียงการติดเชื้อทางเดินหายใจธรรมดาเท่านั้น แต่อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิต เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคปอดอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคร่วมเรื้อรัง ซึ่งการรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ถือเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มีหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ซึ่งร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ลดน้อยลงนั้น การปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและช่วงวัย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ได้รับการป้องกับที่เหมาะสมอย่างแท้จริง”
โรคไข้หวัดใหญ่นั้น ไม่ควรมองข้าม ! การป้องกันล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว การดูแลสุขภาพและปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่เหมาะสม มีส่วนช่วยในการลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และป้องกันภาวะแทรกซ้อนอันตรายได้อย่างเห็นผล การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว แต่ยังมีส่วนช่วยลดภาระต่อระบบสาธารณสุขในภาพรวม ดังนั้นการตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย จึงเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่มีสุขภาพดี ห่างไกลจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ตลอดฤดูระบาด
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