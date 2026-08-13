ศธ. ผนึก โฟร์โมสต์ เดินหน้าโครงการ “ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย” ปี 6

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ในประเทศไทยและอินโดจีน จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เดินหน้าโครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย” ปีที่ 6 (Foremost One Million Smiles 6th) ชูแนวคิด “สร้างทุกรอยยิ้ม...ให้มีความหมาย” เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 70 ปี ของโฟรโมสต์ในประเทศไทย โดยส่งมอบนมพร้อมดื่มยูเอชที โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 จำนวน 1,000,000 กล่อง ให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศ สานต่อภารกิจในการส่งมอบโภชนาการที่ดีที่สุดให้กับเด็กผ่านผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มคุณภาพสูง โดยมุ่งหวังที่จะเติมเต็มโอกาส และส่งเสริมศักยภาพด้านโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กไทยอย่างยั่งยืน
โดยในวันที่ 13 สิงหาคม 2569 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือใน โครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย” ปีที่ 6 (Foremost One Million Smiles 6th) พร้อมด้วย ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ กระทรวงศึกษาธิการ
นายประเสริฐ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการผนึกพลังกันอย่างเต็มกำลังของกระทรวงศึกษาธิการและ โฟร์โมสต์ เพื่อร่วมสานต่อโครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย” เป็นปีที่ 6 โดยการที่เยาวชนได้ดื่มนมนั้นไม่ใช่เพียงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน แต่เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับเด็กไทย ซึ่งรัฐบาลเองก็มีเป้าหมายที่อยากจะขยายโอกาสให้เด็กไทยในการเข้าถึงนมคุณภาพ กระจายไปถึงเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนด้อยโอกาสหรือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นการส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมทุกช่วงวัย และแก้ไขภาวะทุพโภชนาการอย่างยั่งยืน และเชื่อมั่นว่าการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ โฟรโมสต์และภาคีพันธมิตรทุกภาคส่วน จะช่วยสร้างประโยชน์แก่เด็กไทยได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่โฟรโมสต์เติบโตอยู่ในประเทศไทยมาแล้วกว่า 70 ปี และมีกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมไทยอยู่เสมอ
ด้าน ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ ที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาจนครบ 70 ปี ทำให้เราตระหนักถึงภารกิจในการนำจุดแข็งของโฟรโมสต์มา สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมไทยในระยะยาว เพราะเราเชื่อว่า การลงทุนที่ดีที่สุด คือการลงทุนในเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นพลังสำคัญของประเทศไทย ด้วยการสานต่อโครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยปีนี้เราได้พันธมิตรหลักสำคัญ คือกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และภาคีพันธมิตร เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี หนุนช่วยภารกิจส่งมอบนม 1,000,000 กล่อง
จุดเด่นในปีนี้คือ การสร้างความร่วมมือระดับชาติเพื่อยกระดับการส่งมอบนมไปสู่เด็กไทย ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติกับโฟรโมสต์เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไทยอย่างเป็นระบบ นอกเหนือจากการส่งมอบนมแล้วยังมีการติดตามภาวะโภชนาการ ลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูลชี้วัดการเจริญเติบโต การประเมินพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและเชาว์ปัญญา
นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับปลูกฝังเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการให้ข้อมูลเรื่องการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (Circular) เพราะทุกกล่องนมของโฟร์โมสต์สามารถนำไปรีไซเคิล และสร้างประโยชน์ต่อได้ด้วยการนำไปแปรรูปให้กลายเป็นเยื่อกระดาษ, โพลิเมอร์ และอลูมิเนียม สำหรับการนำไปใช้ต่อในรูปแบบต่างๆ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของโฟร์โมสต์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นกำลังสำคัญของการแบ่งปันและส่งมอบ “โภชนาการที่ดี” ให้เด็กไทยผ่านโครงการส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยปีที่ 6 เพียงซื้อนมโฟร์โมสต์ UHT ทุกรสชาติ 1 ลัง เราจะบริจาคนมโฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 อีก 1 ลัง รวมสูงสุด 1,000,000 กล่อง ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569 ณ ร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการ เช่น Lotus, Big C, Tops, 7 Eleven, CJ, Makro และร้านค้าปลีกใกล้บ้าน เพราะ “รอยยิ้ม” ของเด็กไทย เริ่มต้นจากนมกล่องเล็กๆ ที่คุณเลือกดื่ม
ติดตามข่าวสารของโครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย” ปีที่ 6 ได้ทางเว็บไซต์ www.foremostthailand.com และ Facebook : ForemostThailand