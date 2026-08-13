“พันธุ์เพิ่มศักดิ์” เปิดหลักสูตร สบส. รุ่นที่ 2 ประจำปี 2569 เสริมศักยภาพกรรมการสภา–ผู้บริหารอุดมศึกษา ยกระดับธรรมาภิบาลสู่การบริหารโปร่งใสและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2569 ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา (สบส.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2569” โดยมี นางสาวจารุรินทร์ ภู่ระย้า หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหารกระทรวง อว. นายกสภา อุปนายกสภา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วม ณ โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า หลักสูตร สบส.เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพของกรรมการสภาและผู้บริหาร ให้สามารถนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และรับผิดชอบ สอดคล้องกับพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กำกับทิศทาง และสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมและจริยธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
รองปลัด อว. กล่าวต่อว่า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ได้จัดทำร่างประกาศกระทรวง อว. เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2569 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โปร่งใส และยั่งยืน โดยหลักสูตร สบส. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และกรณีศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการส่งเสริมจุดแข็งของแต่ละสถาบัน ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาชุมชน นวัตกรรมทางสังคม และการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
“กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา ควบคู่กับการยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ทั้งหมดนี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน โดยมีกรรมการสภาและผู้บริหารเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยไทยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน” ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าว
ด้าน นางสาวจารุรินทร์ กล่าวว่า หลักสูตร สบส. รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2569 จัดขึ้นรวม 8 วัน แบ่งเป็น 4 ช่วง ระหว่างเดือน ส.ค. – ก.ย.2569 มีผู้เข้าร่วมอบรม 45 คน ประกอบด้วยนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 31 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 13 แห่ง และผู้บริหารจากหน่วยงานภายในกระทรวง อว. 1 แห่ง โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และกรณีศึกษา เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถาบันและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเท่าทันต่อบริบทและความเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษา
สำหรับกิจกรรมในวันที่ 13 ส.ค.2569 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ อาทิ “ยุทธศาสตร์กระทรวง อว. ยุทธศาสตร์อุดมศึกษา และยุทธศาสตร์สภาสถาบันอุดมศึกษาเชิงรุกที่เน้นผลสัมฤทธิ์” “การขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาภายใต้นโยบาย อว.” และ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย การมองประเทศไทยภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ของโลก” รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร เพื่อเสริมสร้างมุมมองเชิงยุทธศาสตร์และองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการกำกับดูแลและบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการพัฒนาอุดมศึกษาไทยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน