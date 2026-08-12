รพ.วิภาวดี อัดฉีด 40 ล้าน เปิดตัว “Fertiva Clinic” ลุยตลาดผู้มีบุตรยาก ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าต่างชาติ

กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลวิภาวดี ขยายศักยภาพทางการแพทย์ รุกตลาดเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine) เต็มรูปแบบ เปิดตัว “Fertiva Clinic” (เฟอร์ทิวา คลินิก) ศูนย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เพื่อให้บริการและรักษาผู้มีบุตรยาก เน้นความชำนาญ ความละเอียดอ่อน การออกแบบที่ให้ความสำคัญกับการดูแลแบบเฉพาะบุคคล เพื่อสรรค์สร้าง “ผลงานชิ้นเอก” ที่เป็นความสุขในแบบฉบับของแต่ละครอบครัว ณ เฟอร์ทิวา คลินิก ชั้น 8 อาคารวิพลาซ่า (ViPlaza) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ภายใต้แนวคิด “The Home of Hope with Heart – บ้านแห่งความหวังที่ดูแลทุกครอบครัวด้วยความใส่ใจ” งานนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ สื่อมวลชน และแขกรับเชิญพิเศษเข้าร่วมงานกันอย่างมากมาย
คุณพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ “Fertiva Clinic” (เฟอร์ทิวา คลินิก) เปิดเผยถึง วิสัยทัศน์และทิศทางธุรกิจ “Fertiva Clinic” ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการรักษาผู้มีบุตรยากที่ผสมความเชี่ยวชาญผสานเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมการบริการอย่างเอาใจใส่ เพื่อเติมเต็มความฝันให้ทุกครอบครัว โดยตลอดระยะเวลา19 ปี ที่ผ่านมา จากเคสที่ประความสำเร็จมากกว่า 10,000 เคส เราใช้เทคโนโลยี และกระบวนการรักษาที่ทันสมัย รวมถึงการออกแบบแผนการรักษาเฉพาะบุคคล (Personalized Care) ที่ตรงกับความต้องการ และเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ทำให้สามารถเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้กับผู้มีบุตรยากได้อย่างแท้จริง ผ่านการทำงานของทีมแพทย์ของโรงพยาบาลวิภาวดี ที่พร้อมเคียงข้างคู่รักนับพันที่เดินเข้ามาพร้อมความหวังและออกไปพร้อมครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
ปัจจุบันความเชี่ยวชาญดังกล่าวได้เดินทางมาสู่บทบาทใหม่ในนาม Fertiva Clinic คลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ที่ยังคงดำเนินงานภายใต้มาตรฐานของโรงพยาบาลวิภาวดี ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่แม่นยำ และการดูแลที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละคู่รัก การเปิดตัว Fertiva Clinic ครั้งนี้ จึงเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในการแยกส่วนบริการเฉพาะทางออกมาเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การรักษาที่เข้าถึงง่าย อบอุ่น และเป็นกันเองมากขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยและนวัตกรรมระดับสากลของโรงพยาบาลวิภาวดีอย่างครบถ้วน
เนื่องจากเส้นทางสู่การมีลูกของแต่ละครอบครัวนั้นแตกต่างกัน Fertiva Clinic จึงไม่ใช่แค่คลินิกที่คนเข้ามาใช้บริการแล้วจากไป แต่คือ "HOME " พื้นที่ที่ผู้มาใช้บริการรู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจ และไม่ต้องเผชิญเส้นทางนี้คนเดียว” เพื่อให้ทุกครอบครัวได้เริ่มต้นอย่างที่ควรจะเป็นด้วยความอบอุ่น โดยตั้งอยู่บนรากฐาน 19 ปี ของ Fertiva Clinic ที่เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ซึ่งมีเครื่องมือทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากล International Standards จึงช่วยให้แพทย์สามารถประเมินคุณภาพของน้ำเชื้อได้อย่างละเอียดและแม่นยำ เช่น จำนวนอสุจิที่มีอยู่ในน้ำเชื้อ การเคลื่อนไหวของอสุจิ รูปร่างของอสุจิ และการติดเชื้อ
นอกจากนี้ยังมีเทคนิคคัดเลือกสเปิร์มที่แข็งแรงที่สุด (เพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น) รวมถึงยังช่วยให้ตัวอ่อนที่ได้จากการปฏิสนธิมีความสมบูรณ์แข็งแรง และลดความเสี่ยงของการแท้งบุตรด้วย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด ในบรรยากาศอบอุ่น สะอาด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ช่วยให้ทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการ
ขณะเดียวกัน Fertiva Clinic ยังมีความเชี่ยวชาญด้าน Fertility Treatment การรักษาภาวะมีบุตรยากแบบครบวงจร ตั้งแต่การกระตุ้นไข่, การฉีดเชื้อผสมเทียม (IUI), การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) และการฉีดอสุจิเข้าเซลล์ไข่ (ICSI) การรักษาความผิดปกติของฮอร์โมนในผู้หญิง เพื่อช่วยให้ระบบสืบพันธุ์ทำงานปกติ สำหรับผู้ที่มีปัญหาฮอร์โมนไม่สมดุล เช่น PMOS หรือ ประจำเดือนผิดปกติ การรักษาด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก เพื่อรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ การตัดเนื้องอกมดลูกและ การแช่แข็งไข่และอสุจิ (Egg and Sperm Freezing) เพื่อจะสามารถมีบุตรได้ในเวลาที่เหมาะสม
โดย Fertiva Clinic มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมบุคลากร (Medical Team & Specialists) ทั้งในและต่างประเทศ ที่มากประสบการณ์อย่างสูงในการใช้เทคโนโลยี และกระบวนการรักษาที่ทันสมัย รวมถึงการออกแบบแผนการรักษาที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสมตามมาตรฐานระดับสากล
ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการรักษาด้วยเทคโนโลยีล่าสุด หรือ การให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร ทุกคนพร้อมแล้วที่จะดูแลทุกครอบครัวด้วยความใส่ใจอย่างมืออาชีพ "เรามองเห็นเทรนด์ของสังคมยุคใหม่ ที่คู่รักเริ่มวางแผนมีบุตรในวัยที่พร้อมขึ้น รวมถึงปัญหาภาวะมีบุตรยากที่พบมากขึ้นถึง 1 ใน 6 คู่รัก Fertiva Clinic จึงถูกวาง Position ให้เป็น 'HOME' ที่ปลอดภัย ไว้วางใจได้ และพร้อมเดินเคียงข้างผู้รับบริการในทุกขั้นตอนเพื่อเติมเต็มความฝันให้ทุกครอบครัว ในฐานะที่เราเป็นผู้นำด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก ที่พร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องนี้ในแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Care)" คุณพิจิตต์ กล่าว
อย่างไรก็ดี อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานเปิดตัว “Fertiva Clinic” คือ การเสวนา “HEART STORIES SESSION: 5 บ้าน 5 เรื่องราว หัวใจที่มีความหวังสร้างครอบครัว” ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากครอบครัวที่ประสบความสำเร็จในการมีบุตร เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Fertiva Clinic ในการเป็น"บ้านแห่งความหวัง" สำหรับทุกครอบครัวอย่างแท้จริง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: เฟอร์ทิว่า -คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช โทรศัพท์ : 0 2162 0664, 08 1904 5283 เว็บไซต์ : www.fertivaclinic.com