ระดมไอเดียและพลังสร้างสรรค์ กับกิจกรรม “OpenGov for Citizen พลเมืองเคลื่อนรัฐ ครั้งที่ 5” ภายใต้เวทีชุมชนร่วมคิด “ฟังเสียงบางกะเจ้า”

สมุทรปราการ – ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าและภาคีร่วมวาดภาพอนาคตพื้นที่สีเขียวผืนสำคัญที่ให้อากาศสะอาดแก่คนกรุงเทพฯ ผ่าน “เวทีปฏิบัติการมองอนาคตร่วม” เลือกทิศทางพัฒนาตามแนวคิด “ความหลากหลายสู่รายได้ที่ยั่งยืน” หนุนสร้างฟื้นฟูดูแลระบบนิเวศเพื่อใช้เก็บเกี่ยวคาร์บอนเครดิตเป็นรายได้ให้ชุมชน เตรียมบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการแห่งชาติของประเทศไทยภายใต้ภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิด
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2569 ณ พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Stiftung) จังหวัดสมุทรปราการ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “OpenGov for Citizen พลเมืองเคลื่อนรัฐ ครั้งที่ 5” ภายใต้เวทีชุมชนร่วมคิด “ฟังเสียงบางกะเจ้า” ในหัวข้อ Share the Vision, Shape the Future @ Bang Kachao เปิดพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่และภาคีเครือข่ายร่วมกันออกแบบอนาคตของคุ้งบางกะเจ้า
คุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำกว่า 12,000 ไร่ ที่ทำหน้าที่เป็นพื้นที่สีเขียวเชิงยุทธศาสตร์ให้กับกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทายจากการขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยกระบวนการ “มองอนาคตร่วม” (Participatory Foresight) ซึ่งนำการสานเสวนา โดย นางสาวกชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิกไทยผู้เป็นที่รู้จักดีในระดับนานาชาติ ให้ผู้เข้าร่วมได้ระดมสมองผ่านเครื่องมือคิดเชิงอนาคต ตั้งแต่การมองโลกยุค VUCA ไปจนถึงการร่วมวาดภาพทางเลือกของบางกะเจ้าสำหรัอนาคต โดยใช้ระบบโหวตแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อให้ทุกเสียงสะท้อนออกมาอย่างอิสระ ผลปรากฏว่าภาพอนาคตที่ได้รับการโหวตมากที่สุด คือ “ความหลากหลายสู่รายได้ที่ยั่งยืน” ซึ่งมุ่งสร้างพื้นที่สีเขียวที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์เพื่อนำคาร์บอนเครดิตมาเป็นรายได้ให้กับชุมชนในระยะยาว
พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงาน ก.พ.ร. และนางสาวอรพรรณ สุวรรณวัฒนกุล ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย เวทีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาและขับเคลื่อนต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นบวกต่อธรรมชาติ (Nature Positive Economy) ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Justice) ดำเนินการโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ภูมิภาค เมือง และสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ (RUBEA) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), เครือข่าย RoLD Fellows, Forest Guardians (ชุมชนพิทักษ์ป่า), LANDPROCESS สนับสนุนโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok Climate Action Week (BKKCAW) เทศกาลสัปดาห์ขับเคลื่อนด้านสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพฯ เพื่อรวมพลังพลเมือง นักสร้างสรรค์ ภาครัฐ และภาคเอกชนมาร่วมกันตระหนักถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
แนวคิดและภาพอนาคตที่ชุมชนร่วมออกแบบจะถูกนำไปสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และบรรจุเข้าสู่แผนปฏิบัติการแห่งชาติ (National Action Plan) ของประเทศไทยในฐานะสมาชิกภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership) เพื่อผลักดันให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาที่เป็นบวกต่อธรรมชาติ สำหรับก้าวต่อไป คณะผู้จัดเตรียมจัด “เวทีแลกเปลี่ยนชุมชน x Experts” เพื่อกลั่นกรองไอเดียสู่การลงมือทำจริง ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569 ณ อุ่นใจริเวอร์ไซด์ บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ