ราชบัณฑิตยสภาจัดพิธีมอบรางวัลและเสวนาวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2569 ต้นไม้แห่งภาษา รากที่มาภาษาไทย

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดพิธีมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ การประกวดคัดลายมือสำหรับเยาวชน การประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น ตลอดจนการเสวนาวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช 2569 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่า ความงดงาม และความสำคัญของภาษาไทย ทั้งด้านการเขียน การพูด การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน และการอนุรักษ์ภาษาไทยถิ่นซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์สำคัญของชาติ
การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “คำถิ่น คำกวี : คลังคำสำหรับภาษาไทย” แสดงให้เห็นความสำคัญขององค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมที่มีต่อการจัดทำพจนานุกรมไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
• ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม
• ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
• รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ ภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม
งานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เวลา 09.00–15.00 น. ณ ห้อง Eternity โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.orst.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชุติมา โทร. 095-634-7326