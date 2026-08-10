ทรู จับมือ มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ชวน “โอปอล–สุชาตา” ควงคุณแม่ ตรวจสุขภาพเต้านม ผ่านแคมเปญ “เต้า ต้อง ตรวจ”

ความรักที่มีความหมาย เริ่มต้นจากการลงมือดูแล ... เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569 มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ ร่วมกับ ทรูคอร์ปอเรชั่น โดยทรูปลูกปัญญา ชวนทุกครอบครัวเปลี่ยนความห่วงใยให้เป็นความใส่ใจด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “เต้า ต้อง ตรวจ”
พร้อมเติมเต็มความหมายของวันแม่ปีนี้ด้วย “โอปอล–สุชาตา ช่วงศรี” และคุณแม่สุพัตรา ช่วงศรี ที่ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังเสียง ชวนคุณแม่และผู้หญิงทุกคนหันมาดูแลสุขภาพเต้านม ตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ เพราะการพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้บริการในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. / คลินิกพิเศษนอกเวลา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 19.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.
นอกจากนี้ ยังสามารถเรียนรู้วิธีตรวจเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเอง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ EDU World ซึ่งพัฒนาโดยทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ที่ https://course.eduworld.net/th/courses/information/B1BTOE เพราะการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ ไม่เพียงเป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับชีวิต หากยังช่วยต่อเติมรอยยิ้ม ความทรงจำ และช่วงเวลาแห่งความสุขกับครอบครัวและคนที่รักให้ยาวนานยิ่งขึ้น
นางบุษดี เจียรวนนท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ กล่าวว่า “วันแม่คือช่วงเวลาแห่งความรัก ความผูกพัน และความห่วงใยที่อยากส่งต่อถึงกัน มูลนิธิถันยรักษ์ฯ จึงอยากชวนทุกครอบครัวแสดงความรักต่อคุณแม่รวมถึงคนที่คุณรัก ด้วยการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เพราะยิ่งพบความผิดปกติได้เร็ว ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการรักษาและช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน ทุกคนยังสามารถร่วมส่งต่อโอกาสของสุขภาพที่ดีไปยังผู้หญิงไทยอีกจำนวนมาก ผ่านการบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยให้ผู้หญิงเข้าถึงการตรวจได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพราะโอกาสในการตรวจวันนี้ อาจหมายถึงโอกาสที่จะได้มีวันพรุ่งนี้และช่วงเวลาอันมีค่ากับคนที่รักต่อไปอีกยาวนาน”
ส่งต่อความห่วงใยให้เป็นพลังของการให้ ด้วยการมอบโอกาส ด้านสุขภาพแก่ผู้หญิงไทย ผ่านการร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อขยายการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยเงินบริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช และโครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS โทร. 0-2411-5657-9 ต่อ 303-305 อีเมล info@thanyarak.com พร้อมติดตามข่าวสารผ่าน Facebook: Thanyarak Breast Center, LINE Official: @thanyarak และเว็บไซต์ www.thanyarak.or.th เพราะทุกน้ำใจในวันนี้ อาจต่อยอดเป็นโอกาสให้ค้นพบโรคได้เร็ว เข้าสู่การรักษาอย่างทันท่วงที และรักษาช่วงเวลาอันล้ำค่ากับคนที่รักให้ยาวนานยิ่งขึ้น