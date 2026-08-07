“วัดอโศการาม” จ.สมุทรปราการ เชิญศรัทธาญาติโยมร่วมหล่อพระในปฏิปทาหลวงปู่มั่น และ ร่วมบวชชีเนกขัมมะวันแม่แห่งชาติ

“วัดอโศการาม” จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญศรัทธาญาติโยมร่วมบุญเขียนแผ่นทอง และ เททองหล่อหลวงพ่อทรงธรรม รวมทั้งร่วมสร้างบารมีครั้งใหญ่ในพิธีหล่อรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐาน ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.
สำหรับวัดอโศการาม เป็นวัดที่สร้างโดยท่านพ่อลี ธมฺมธโร หรือ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ ปฐมเจ้าอาวาส วัดอโศการาม ซึ่งเป็นพระสุปฏิปันโนในปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งปฏิปทาในการจัดพิธีหล่อพระนั้น เคยมีท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งถามท่านพ่อลีว่า "ในเมื่อเป็นพระกัมมัฏฐาน ดำเนินในปฏิปทาของ "ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต" แล้ว ทำไมท่านจึงชอบนำพาเหล่าบรรดาญาติโยม จัดงานบุญงานกุศลสร้างพระอยู่เป็นประจำ ไม่มุ่งเน้นพาเหล่าบรรดาญาติโยมให้ปฏิบัติภาวนาล่ะ?
ท่านพ่อลีท่านได้ตอบท่านเจ้าคุณรูปนั้นว่า เกล้ากระผม ทำนาไม่ได้เอา "ข้าว" อย่างเดียว "แกลบ" (มรรคผล) ผมก็เอา , "รำ" (เนกขัมมบารมี ) ผมก็เอา, "ฟาง" (บุญกุศล) ผมก็เอาขอรับ
เพราะในบุคคลทั้งหลายย่อมมีนิสัยวาสนาและบุญบารมีธรรมที่สั่งสมอบรมมามากน้อย ต่างกันไม่เท่าเทียมกัน ครั้นถ้าท่านพ่อลีจะมุ่งเน้นสอนแต่ "การภาวนา" ก็คงจะได้ผลเพียงบางคนเท่านั้น
ท่านจึงเล็งเห็นว่า คนที่ "บารมียังอ่อน" ยังไม่ถึงพระนิพพานในชาตินี้ ก็คงต้องได้อาศัยยึดเกาะ "บุญกุศล" ให้จิตใจมีศีลมีธรรม เพื่อไม่ตกลงในอบายภูมิ ได้แก่ นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน
ท่านพ่อลีจึงมีดำริสร้างพระพุทธรูปและมีงานบุญอยู่เป็นประจำ อันเป็นความปรารถนาดีที่ท่านมีต่อลูกศิษย์ทุกๆคน เพียงแต่ใครจะมีสายตามองเห็น "ความเมตตา"ขององค์ท่านพอลีได้มากน้อย ตามแต่ภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละบุคคลเป็นรายๆไป
ส่วนรายละเอียดพิธีการหล่อพ่อแม่ครูอาจารย์ขนาดเท่าองค์จริงจำนวน ๔ องค์ ได้แก่ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต(ยืน) ,ท่านพ่อลี ธมฺมธโร(ยืน) , หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร(นั่ง) และ หลวงปู่แบน ธนากโร(นั่ง)
ส่วนการหล่อองค์พ่อแม่ครูอาจารย์มีทั้งหมด ๒๒ องค์ ขนาดหน้าตัก ๙นิ้ว ได้แก่ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม, หลวงปู่สิม พุทธาจาโร, หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน, หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร, หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต, หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท,
หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ, พระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโฒ), ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก, หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ, หลวงปู่แบน ธนากโร, หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ, หลวงปู่ปิ่น ตนฺติธมฺโม, หลวงปู่เปลี่ยน ปญฺญปทีโป และหลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
หลังจากหล่อองค์รูปเหมือนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนขององค์หลวงพ่อทรงธรรม จะอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดป่ารัตนมงคลอโศการาม จ.พิษณุโลก , องค์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร (เท่าองค์จริง) ประดิษฐานที่วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ และ องค์ที่เหลือทั้งหมดประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์ท่านพ่อลีและบูรพาจารย์ (ปริขารศาลานุสรณ์) ณ วัดวังทองธัมมธโร จ.สุโขทัย
สำหรับผู้ร่วมบุญเททอง 3,000 บาท หล่อหลวงปู่มั่น(ยืน) และท่านพ่อลี (ยืน) รับรูปหล่อท่านพ่อลี ธมฺมธโร (ทรงวงรี) เนื้อแร่เขาอึมครึม บรรจุผ้าเช็ดหมากท่านพ่อลี (ด้านหน้า) เป็นของมงคลที่ระลึก (+๑๐๐ จัดส่ง) หรือรับได้ที่วัดอโศการาม โดยสามารถร่วมบุญได้ที่ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการและ วัดวังทองธัมมธโร โดยโอนเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาบางเมฆขาว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 070-8-54459-0 ชื่อบัญชี พระมหาสามเรือน โดดสู้ และ นส.แก้วตา เตชะประเสริฐ และ นส.นงลักษณ์ นิลขำ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 081-148-9285 และ แจ้งรับของที่ระลึก LINE ID : @014ynqoi ชื่อ ลูกศิษย์ท่านพ่อลี
รวมทั้ง “วัดอโศการาม” เชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมบวชชีเนกขัมมะ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙
สำหรับกิจกรรมบวชีเนกขัมมะ ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียนบวช
และ ในเวลา ๑๒.๓๐ น. ผู้เข้าบวชพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์ ตามด้วยเวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีบวช และ เวลา ๑๖.๐๐ ทำวัตรเย็น และ เวลา ๒๐.๐๐ น. สวดมนต์ค่ำ, ฟังพระธรรมเทศนา, ภาวนาจนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น.
ส่วนกิจกรรมในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙ (วันแม่แห่งชาติ) เวลา ๐๔.๐๐ น. ผู้บวชชีเนกขัมมะทำสมาธิ, อบรมภาวนา และ เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญ, ตักบาตร และ เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหาร ต่อมาเวลา ๐๙.๑๕ น. ทำวัตรเช้า และ ในเวลา ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหาร ตามด้วยช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น. ฝึกสติ, สมาธิ และภาวนา ส่วนเวลา ๑๕.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา, ภาวนา, ทำวัตรเย็น และ เวลา ๑๗.๒๐ น. พิธีเททอง หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ครูอาจารย์ ณ ลานหน้าพระธุตังคเจดีย์ ส่วนในเวลา ๒๐.๐๐ น. สวดมนต์ค่ำ, ฟังพระธรรมเทศนา, ภาวนาจนถึง ๒๒.๐๐ น.
ส่วนวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙ ผู้ร่วมบวชชีเนกขัมมะปฏิบัติตามตารางที่ทางวัดกำหนด จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.พิธีลาสิกขา ณ ธุตังคเจดีย์
สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบวชชีเนกขัมมะได้ที่คุณแม่ชีนงลักษณ์ นิลขำ โทร.๐๙๒-๒๐๕-๔๖๙๙ และ สอบถามรายละเอียดการออกโรงทานที่สอบถามรายละเอียดการออกโรงทานที่คณเมย์ ๐๙๕-๕๓๖-๓๙๕๕
ทิ้งท้ายกันที่กลอนวันแม่ โดย “วัดอโศการาม”
จ.สมุทรปราการ
"พระคุณแม่มากพ้น พรรณนา
จรดลึกเหนือเวลา เปรียบได้
แทนคุณแม่ยากหา ใดทดแทนคุณ
ประกอบดีประกาศไว้ โลกรู้ สรรเสริญ”