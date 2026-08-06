SACIT ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางองค์ความรู้ศิลปหัตถกรรม เปิดเวทีนานาชาติ SACIT Symposium 2026 เชื่อมมรดกภูมิปัญญา สู่นวัตกรรม ความยั่งยืน และความร่วมมือระดับโลก

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT เดินหน้าสร้างบทบาทประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมของภูมิภาค ผ่านการจัด การประชุมวิชาการด้านศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 2 "SACIT Symposium 2026" ภายใต้แนวคิด "From Earth to Eternity: Crafting Sustainability and Continuity in Ceramic Craft" ระหว่างวันที่ 6–7 สิงหาคม 2569 ณ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวว่า “ในปีนี้ SACIT เลือกนำเสนอประเด็น งานเซรามิก โดยนำเศษเครื่องกระเบื้องจากครูศิลป์ของแผ่นดินและครูช่างศิลปหัตถกรรมมาต่อยอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ ผ่านความร่วมมือระหว่าง SACIT และวิทยาลัยเพาะช่าง สะท้อนการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างครูช่าง คณาจารย์ และคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์ แต่คือการสร้างคุณค่าใหม่บนรากฐานของภูมิปัญญาเดิม ไปจนถึงนวัตกรรมและเทคนิคการสร้างสรรค์ร่วมสมัย เพื่อให้เห็นพัฒนาการของงานหัตถศิลป์ไทยที่ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
เวทีนานาชาติที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเซรามิกจากหลายประเทศไว้ในประเทศไทย หนึ่งในความโดดเด่นของ SACIT Symposium 2026 คือการรวบรวมศิลปิน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเซรามิกจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง ตุรกี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และ สปป.ลาว มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการบรรยาย การเสวนา Artist Talk และการสาธิตเทคนิคเฉพาะทางที่หาโอกาสเรียนรู้ได้ยากในเวทีเดียว ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังแนวคิดจาก สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินแห่งชาติ, ศาสตราจารย์สุขุมาล สาระเกษตริน, Prof. Sin-Ying Ho, Asst. Prof. Dr. Aylin Alkan, NAKASHIMA Hitomi, Kim Jae Beom, Cho Yongjun ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจาก UNESCO และเครือข่ายนานาชาติ ซึ่งสะท้อนมุมมองด้านการอนุรักษ์ การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการพัฒนางานเซรามิกในบริบทโลก
พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นักวิชาการ และนักสะสม ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ภายในงานจะมีการแสดงผลงานของศิลปินหลากหลายท่าน อาทิ สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินแห่งชาติ, พิม สุทธิคำ ศิลปินและนักสร้างสรรค์ผู้ทำงานกับดินเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน, ศาสตราจารย์สุขุมาล สาระเกษตริน ศิลปินเซรามิก นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเครื่องปั้นดินเผาของไทย ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเซรามิกทั้งในเชิงวิชาการและการสร้างสรรค์, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ เป็นศิลปินเซรามิกร่วมสมัยผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนวงการเซรามิกไทยสู่เวทีนานาชาติ รวมไปถึงผลงานจากกิจกรรมการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมระหว่างประเทศ (International Craft Creation Concept Award 2026 : I.CCA.2026) อีกทั้งยังรวมผลงานจากนักสร้างสรรค์อื่น ๆ อีกกว่า 29 ผลงาน
จากเวทีวิชาการ...สู่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง นอกจากการประชุมวิชาการ SACIT Symposium 2026 ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกระบวนการสร้างสรรค์จากผู้ปฏิบัติจริง ผ่าน International Ceramic Demonstration ที่รวบรวมครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และศิลปินนานาชาติจาก 5 ประเทศ ถ่ายทอดเทคนิคการเขียนลายเบญจรงค์ การเขียนลายครามไทย เครื่องเคลือบอาริตะ กระเบื้องอิซนิก เทคนิค Tanal และพอร์ซเลนฉลุสองชั้น ซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (Experiential Learning) ภายในงานยังมีความร่วมมือกับ UNESCO ในการจัดเสวนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองผลงานสร้างสรรค์และเพิ่มศักยภาพให้กับช่างศิลปหัตถกรรมไทยในระดับสากล
นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน นิสิต นักศึกษา ช่างฝีมือ และผู้ประกอบการในทุกสาขาของงานหัตถศิลป์ โดยเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือ (Collaboration) ที่จะช่วยยกระดับวงการศิลปหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต สำหรับ SACIT Symposium 2026 ไม่ได้มุ่งเพียงการจัดประชุมวิชาการ แต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้าง Knowledge Ecosystem ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ การวิจัย การศึกษา การสร้างสรรค์ เครือข่ายระหว่างประเทศ และการต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันเป็นพันธกิจสำคัญของ SACIT ในการยกระดับศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างคุณค่าทั้งในระดับประเทศและระดับโลก”
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 6–7 สิงหาคม 2569 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sacit.or.th และ Facebook สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย