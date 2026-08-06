ทรู คลิกไลฟ์ ผนึก ม.มหิดล ปั้นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ ม.ปลาย ปลดล็อกทักษะการสื่อสาร เปิดโอกาสนักเรียนไทยสู่อนาคต

เมื่อโลกการเรียนรู้เปลี่ยนเร็ว ทักษะภาษาและการสื่อสารยิ่งเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ของเยาวชนไทย... ทรู คลิกไลฟ์ เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านการศึกษา จับมือสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (Research Institute for Languages and Cultures of Asia: RILCA) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มุ่งยกระดับหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ งานวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการด้านการศึกษา ทรู คลิกไลฟ์ เป็นผู้แทนลงนามในครั้งนี้ โดยเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการเข้ากับศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อน Learning Ecosystem ที่บูรณาการหลักสูตร เครื่องมือ ครู ผู้เรียน และสถานศึกษาไว้ในระบบเดียวกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ควบคู่กับการเสริมความพร้อมให้โรงเรียนไทยก้าวทันโลกอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม
ความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งยกระดับกรอบการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญ โดยเริ่มจากการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เตรียมนำมาใช้ในปีการศึกษา 2570 พร้อมขยายผลอีก 4 หลักสูตรของทรู คลิกไลฟ์ ได้แก่ ภาษาจีน เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ โรโบติกส์ และดนตรี โดยปรับเนื้อหาการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดรับกับบริบทโลก รวมถึงมาตรฐานระดับนานาชาติ ควบคู่กับการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนผ่านผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดลในบทบาทกรรมการและที่ปรึกษาด้านวิชาการ ตลอดจนร่วมกันสร้างสรรค์สื่อการเรียน การสอน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคลากร และการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเสริมศักยภาพครู ออกแบบกระบวนการศึกษาที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยพัฒนาทักษะพร้อมขีดความสามารถที่จำเป็นต่ออนาคตอย่างยั่งยืน
ทรู คลิกไลฟ์ พร้อมเดินหน้าสร้างทุกการเรียนรู้ให้กลายเป็นโอกาสจริง เพื่อให้นักเรียนไทยเรียนได้ไกล คิดได้กว้าง และก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจ