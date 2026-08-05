กรมการท่องเที่ยวเดินหน้าสร้าง Green Coach รุ่นใหม่ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากล ภายใต้ Thailand Green Tourism Plan 2030

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดการอบรม Thailand Green Coach Program Development รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการ Thailand Green Plan 2030 ระยะที่ 2 : พลิกวิกฤตสภาพภูมิอากาศสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23–25 กรกฎาคม 2569 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้สมัครจากทั่วประเทศเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อก้าวสู่การเป็น Thailand Green Coach รุ่นใหม่ ผู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงในการยกระดับผู้ประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยวไทยตามมาตรฐานสากล
นายอธึก ประเสนมูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากขาดบุคลากรที่มีองค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดมาตรฐานสากลสู่การปฏิบัติจริงได้ กรมการท่องเที่ยวจึงมุ่งสร้างเครือข่าย Thailand Green Coach ให้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การอบรมตลอด 3 วันนี้ ได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ทั้งแนวคิด หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล การวิเคราะห์กรณีศึกษา การฝึกทักษะการโค้ช ตลอดจนการใช้ระบบ Green Scan ซึ่งล้วนเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และต่อยอดสู่การเป็น Green Coach ที่มีคุณภาพ
ผู้ผ่านการอบรมได้เข้าสู่การทดสอบสมรรถนะในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เพื่อคัดเลือกเป็น Thailand Green Coach รุ่นที่ 2 โดยจะมีการประกาศผลในวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ซึ่งจะเป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชนท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนระดับนานาชาติ พร้อมสนับสนุนเป้าหมายของ Thailand Green Tourism Plan 2030 ในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Sustainable Tourism Destination ที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก
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กรมการท่องเที่ยวเว็บไซต์: www.ThailandGreenPlan2030.com
Facebook: Thailand Green Tourism Plan 2030