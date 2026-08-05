“ยศชนัน” สั่งสำนักงานปลัดกระทรวง อว.สอบละเอียดกรณีข้อกล่าวหามหาวิทยาลัยเอี่ยวรับนักศึกษาต่างชาติ เรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องชี้แจงทุกหลักสูตร

“ยศชนัน” สั่งสำนักงานปลัดกระทรวง อว.สอบละเอียดกรณีข้อกล่าวหามหาวิทยาลัยเอี่ยวรับนักศึกษาต่างชาติ เรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องชี้แจงทุกหลักสูตรทั้งหลักสูตรระดับปริญญาและไม่มีปริญญา หากพบผิดดำเนินคดีทันที ไม่มีเลือกปฎิบัติ
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.69 ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อกล่าวหาผ่านสื่อเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรับนักศึกษาชาวจีนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การดำเนินหลักสูตร และการขอวีซ่านักศึกษาว่า ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกประเด็นโดยเร็ว พร้อมประสานให้มหาวิทยาลัยชี้แจงข้อเท็จจริงและอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้ตรวจสอบอย่างเต็มที่
รองนายกฯ และ รมว.อว. กล่าวต่อว่า กระทรวงให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย รวมถึงการรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากผลการตรวจสอบพบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวง จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและไม่ละเว้น เพื่อรักษามาตรฐานการอุดมศึกษาและความน่าเชื่อถือของประเทศไทย
ด้าน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยจะเรียกข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลการรับสมัครและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ข้อมูลการเข้าเมืองและการขอวีซ่านักศึกษา ตลอดจนรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดดำเนินการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ หากเป็นหลักสูตรประเภท Degree ที่นำไปสู่การได้รับปริญญา จะตรวจสอบว่าการจัดการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การเปิดหลักสูตร และข้อกำหนดของกระทรวง อว. หรือไม่ ส่วนกรณีเป็นหลักสูตร Non-degree จะตรวจสอบว่าการดำเนินการเป็นไปตามแนวปฏิบัติและประกาศของกระทรวง อว. ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน
“การตรวจสอบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสาธารณชน สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการอุดมศึกษาไทย และยืนยันว่าการรับนักศึกษาต่างชาติของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักธรรมาภิบาล หากพบข้อบกพร่องหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้อง จะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัติ” ปลัดกระทรวง อว. กล่าว