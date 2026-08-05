ฉลองทศวรรษงานวิ่งแห่งปี! ม.เชียงใหม่ จับมือสมาคมนักศึกษาเก่า มช. เปิดฉาก “10th CMU - Chiang Mai Marathon” ก้าวสู่นิยามใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ดีเดย์เปิดรับสมัครนักวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ 9 สิงหาคมนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมพาทุกท่านก้าวข้ามผ่านกาลเวลาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าสำคัญ ในการแข่งขันการวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 10 (10th CMU - Chiang Mai Marathon) ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 ภายใต้ธีม “The forward stride: Celebrating legacy, but moving into a new phase” ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มาร่วมเฉลิมฉลองทุกความทรงจำอันทรงคุณค่าที่ผ่านมา พร้อมหลอมรวมใจก้าวสู่นิยามใหม่ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนกว่าเดิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมแล้วที่จะต้อนรับคนรักสุขภาพจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อสร้างประสบการณ์อันล้ำค่าร่วมกันอีกครั้ง
กำหนดเปิดรับสมัครนักวิ่งรอบทั่วไป วันที่ 9-17 สิงหาคม 2569 และรอบ VIP, Virtual Run วันที่ 9-31 สิงหาคม 2569 ทางเว็บไซต์ www.cmu-marathon.com โดยมีอัตราขอรับบริจาคดังนี้
รูปแบบ Onsite รับสมัครนักวิ่งไม่เกิน 7,000 คน
•VIP ระยะทางตามระยะที่สมัคร อัตราขอรับบริจาค 2,000บาท
•Full Marathon ระยะทาง 42.195 km. อัตราขอรับบริจาค 1,100บาท
•Half Marathon ระยะทาง 21.1 km. อัตราขอรับบริจาค 950 บาท
•Mini Marathon ระยะทาง 10.5 km. อัตราขอรับบริจาค 700 บาท
•Fun Run ระยะทาง 5.5 km. อัตราขอรับบริจาค 600 บาท
ผู้สมัครสามารถรับอุปกรณ์ได้ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปแบบ Virtual Run รับสมัครไม่จำกัดจำนวน
•Iron Heart ระยะทาง 123 km. อัตราขอรับบริจาค 1,275 บาท
•Full Marathon ระยะทาง 42.195 km. อัตราขอรับบริจาค 1,060 บาท
•Half Marathon ระยะทาง 21.1 km. อัตราขอรับบริจาค 850 บาท
•Mini Marathon ระยะทาง 10.5 km. อัตราขอรับบริจาค 640 บาท
•Combo ระยะใดก็ได้ (รับเหรียญและเสื้ออัตราขอรับบริจาค 2,120 บาท
Finisher ทั้ง Full, Half, Mini)
ทั้งนี้ อัตราขอรับบริจาคข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
สำหรับรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย จะถูกส่งต่อเพื่อสร้างโอกาสและคุณประโยชน์กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ทั้งการจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักหอพักนักศึกษา สมทบทุนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ พร้อมทั้งนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย เพื่อให้ทุกก้าววิ่งของทุกท่าน คือการส่งต่อสิ่งดี ๆ ร่วมกัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณพันธมิตรผู้สนับสนุน และนักวิ่งทุกท่านที่ร่วมเดินทางเคียงข้างกันมาจนถึงทศวรรษที่ 10 นี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์งานวิ่งแห่งปีและบันทึกภาพความทรงจำครั้งประวัติศาสตร์ใน “10th CMU - Chiang Mai Marathon” ไปด้วยกัน โดยสามารถติดตามรายละเอียดเส้นทางการแข่งขัน สิทธิประโยชน์นักวิ่ง และข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: CMU Marathon และเว็บไซต์ www.cmu-marathon.comหรือติดต่อสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5321 6227