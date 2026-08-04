ปิดฉาก IEEE BioSensors 2026 ยิ่งใหญ่ ผนึกนักวิจัยโลกขับเคลื่อนไบโอเซนเซอร์ สู่นวัตกรรมสุขภาพแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบหมายให้ รศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์และระบบตรวจวัดทางชีวภาพ (IEEE BioSensors 2026) ซึ่งจัดขึ้นโดย IEEE Sensors Council ภายใต้ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) หรือสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพและวิชาการระดับนานาชาติที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมี นักวิจัย นักวิชาการ และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park กรุงเทพมหานคร
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวง อว. เชื่อมั่นว่า นวัตกรรมที่สร้างผลกระทบในวงกว้างเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงมุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตลอดจนเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติ เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยหวังว่าความสัมพันธ์และเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งนี้จะได้รับการต่อยอดสู่โครงการวิจัย นวัตกรรม และความร่วมมือที่เข้มแข็งในระยะยาว เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความยั่งยืน และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต
ด้าน รศ.ดร.ภานวีย์ กล่าวว่า การประชุม IEEE BioSensors 2026 เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองผ่านการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงร่วมกันต่อยอดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางอนาคตของเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์ในระดับโลก โดยในปี 2569 นี้ ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคอย่างก้าวกระโดด
อธิการบดี มทม. กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์มีบทบาทสำคัญและถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน ทั้งการแพทย์และสาธารณสุข ความปลอดภัยด้านอาหาร การเกษตร และการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นว่า งานวิจัยไม่ได้มุ่งเพียงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การประชุม IEEE BioSensors 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–4 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การบรรยายพิเศษ การนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการ การอบรมด้านเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์ และการเสวนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และต่อยอดความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และภาคอุตสาหกรรมจากนานาประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม