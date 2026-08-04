New Zealand Education Fair 2026 ดูลู่ทางเรียนต่อนิวซีแลนด์ พร้อมแจกทุนฯเพียบ 29 ส.ค.นี้ ที่สามย่านมิตรทาวน์

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจร่วมงาน New Zealand Education Fair 2026 งานการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–นิวซีแลนด์ ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 11.00–17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 ชั้น 5 เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี https://www.learnenglishnewzealand.com/nzeducationfair
ภายในงานพบกับกว่า 70 โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษาชั้นนำจากนิวซีแลนด์ ครบทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะสั้น มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรวิชาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับผู้แทนสถาบันโดยตรง โอกาสรับทุนการศึกษารวมมูลค่าสูงสุดกว่า 2 ล้านบาท และร่วมฟังการประกาศ Manaaki New Zealand Scholarships ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์แบบเต็มจำนวน พร้อมข้อมูลการสมัครจากผู้เชี่ยวชาญ (เวลา 10.30 น.) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ก้าวสู่การศึกษาระดับโลก
นิวซีแลนด์ยังคงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาคุณภาพสูงของโลก ด้วยแนวทางการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning การคิดวิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ และการพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ และการดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิด มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งติดอันดับ Top 3% ของโลก และล่าสุด นิวซีแลนด์ยังได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของโลกด้าน Employment Outcomes หรือผลลัพธ์การจ้างงานของบัณฑิต จาก QS World University Rankings 2027 สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงสู่โอกาสในการทำงานและความสำเร็จในอนาคต
นิวซีแลนด์ยังคงครองใจนักศึกษาต่างชาติ ไทยติด Top 10
ความนิยมของนิวซีแลนด์ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการศึกษายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2024 มีนักเรียนต่างชาติ 83,425 คน ฟื้นตัวกลับมาได้ถึง 72% ของช่วงก่อนการแพร่ระบาด และในปี 2025 สถิติ เพิ่มเป็น 92,580 คน เพิ่มขึ้นเป็น 11% ในปี 2025 สะท้อนความเชื่อมั่นของนักเรียนทั่วโลกที่มีต่อระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์
ขณะที่ประเทศไทยยังติด Top 10 ของประเทศที่มีนักเรียนเดินทางไปศึกษาต่อในนิวซีแลนด์ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักเรียนและผู้ปกครองต่อคุณภาพการศึกษาของนิวซีแลนด์ สำหรับ Top 10 ประเทศที่มีนักเรียนเดินทางไปศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ อันดับ 1 ได้แก่ จีน รองลงมาคือ อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ศรีลังกา เยอรมนี สหรัฐอเมริกา เนปาล ฟิลิปปินส์ และ ไทย
ผลสำรวจ International Student Experience Survey 2025 ยังพบว่า 87% ของนักเรียนต่างชาติพึงพอใจกับการเรียนและการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ และ 43% ให้คะแนนประสบการณ์ในระดับ ยอดเยี่ยม (Excellent) โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักเรียนเลือกนิวซีแลนด์ ได้แก่ ความเป็นมิตรของผู้คนและชุมชน คุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ประสบการณ์ที่ดีในนิวซีแลนด์ ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่าย รวมถึงระบบการดูแลและการสมัครเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ENZ ชวนค้นหาคำตอบในงาน New Zealand Education Fair 2026
ENZ ขอเชิญไปร่วมค้นหาคำตอบในงาน New Zealand Education Fair 2026 และเปิดประสบการณ์กับกิจกรรม NZ Simulated Classroom ห้องเรียนจำลองสไตล์นิวซีแลนด์ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้สัมผัสการเรียนการสอนแบบ Active Learning กับครูชาวนิวซีแลนด์ พร้อมบริการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี และคำแนะนำด้านการวางแผนศึกษาต่อจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเสวนาพิเศษ โดย คุณสู่ขวัญ บูลกุล มุมมองผู้ปกครอง ในการเลือกนิวซีแลนด์ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือพิธีมอบรางวัล "7 Friends for 7 Decades" เพื่อเชิดชูบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต พร้อมการประกาศรางวัล Alumni Hall of Fame 2026
พิเศษสุด สำหรับผู้สมัครเรียนภายในงานกับสถาบันที่ร่วมรายการ รับฟรีตั๋วเครื่องบินไป–กลับนิวซีแลนด์ และผู้ลงทะเบียนร่วมงาน ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินจาก Air New Zealand อีกด้วย
ไฮไลต์ภายในงาน
• พบผู้แทนจากกว่า 70 สถาบันการศึกษาชั้นนำ ของนิวซีแลนด์ ครบทุกระดับ
• โอกาสรับทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
• ประกาศผล Manaaki Scholarship ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์เต็มจำนวน เวลา 10.30 น.
• ห้องเรียนจำลอง NZ Simulated Classroom กับครูชาวนิวซีแลนด์
• ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี
• เสวนาพิเศษโดย คุณสู่ขวัญ บูลกุล ถึงเคล็ดลับในการให้ลูกเรียนนิวซีแลนด์ ในมุมมองผู้ปกครอง
• มอบรางวัล 7 Friends for 7 Decades และ Alumni Hall of Fame 2026
• สมัครเรียนภายในงาน รับสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไป–กลับนิวซีแลนด์ตามเงื่อนไข
ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงาน (ฟรีตลอดงาน) ในวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 2569 นี้ 11.00 - 17.00 น. สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ชั้น 5 ลงทะเบียน https://www.learnenglishnewzealand.com/nzeducationfair