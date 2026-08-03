สธ.เดินเกมรุก ดึงเจ้าพนักงานควบคุมกฎหมายทุกระดับรับฟังแนวทางการบังคับใช้กฎหมายสมุนไพรควบคุม “กัญชา” เพื่อประโยชน์การแพทย์และสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าบังคับใช้กฎหมาย “กัญชา” มุ่งประโยชน์การแพทย์และสุขภาพ ดึงเจ้าพนักงานที่มีอำนาจทุกระดับ เข้ารับฟังแนวทางการบังคับใช้กฎหมายสมุนไพรควบคุม “กัญชา” เพื่อให้สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม เผย ที่ผ่านมาได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการแล้ว 1,326 ร้าน ยึด อายัด ของกลาง 83 ครั้ง จำนวน 2,4995.8 กิโลกรัม จับกุมดำเนินคดี 40 ราย มูลค่าของกลางกว่า 109 ล้านบาท พักใช้ใบอนุญาต 84 ราย เพิกถอนใบอนุญาตอีก 4 ราย
วันนี้ (3 สิงหาคม 2569) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายสมุนไพรควบคุม “กัญชา” ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมืองพัทยา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์และออนไซต์
นายพัฒนา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชา กัญชง พ.ศ. .... เพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมกัญชาที่มีประสิทธิภาพ สามารถกำกับดูแลการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ป้องกันการนำไปใช้เพื่อสันทนาการ ลดผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและทุกภาคส่วนในการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการบังคับใช้กฎหมายมาอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 มีการตรวจสอบสถานประกอบการจากการเฝ้าระวังเชิงรุกและเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 1,326 ร้าน ยึด อายัด ของกลาง 83 ครั้ง จำนวน 2,4995.8 กิโลกรัม จับกุมดำเนินคดี 40 ราย มูลค่าของกลางกว่า 109 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังพักใช้ใบอนุญาต 84 ราย เพิกถอนใบอนุญาต 4 ราย และพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) 39 คำขอ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานหลักที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อกำกับดูแลสมุนไพรกัญชา ซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568 มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เป็นผู้ขับเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแลดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายสมุนไพรควบคุม “กัญชา” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เป็นปัจจุบัน สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม
ด้าน ดร. นพ.พงศธร กล่าวว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 1) ราชการส่วนกลาง ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รองอธิบดีฯ ผู้อำนวยการหัวหน้าหน่วยงานและวิชาชีพต่างๆ 2) ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ 3) ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4) กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าฯ ปลัด กทม. รองปลัดฯ ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ / สำนักอนามัย / ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ได้รับมอบหมาย 5) เมืองพัทยา ได้แก่ นายกเมืองพัทยา รองนายกฯ ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดฯ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ได้รับมอบหมาย