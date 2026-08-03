ธกส. สนับสนุนข้าวสารให้ ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

นายชิด สุขหนู (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับมอบข้าวสารจากผู้แทน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานจังหวัดหนองคาย เพื่อสนับสนุน ดูแลนักเรียนผู้พิการ ให้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอในระหว่างการศึกษา ฝึกทักษะอาชีพ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เมื่อเร็ว ๆ นี้
ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผ่านการบริจาคเงินหรือสิ่งของจำเป็น ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย บัญชีเลขที่ 295-6-00370-4 หรือผ่านระบบ e -Donation นำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 042-465-645