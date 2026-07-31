รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ มุ่งสู่ Medical Robot Hub ระดับเอเชียแปซิฟิก พิธีลงนาม MOU กับบริษัทดีไวซ์ เทคโนโลยี่ส์ (ไทย) จำกัด ยกระดับองค์ความรู้ พัฒนาศัลยแพทย์ และมาตรฐานการรักษา

"จากประสบการณ์การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกว่า 1,000 เคส โรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมยกระดับองค์ความรู้ และมาตรฐานการรักษา เพื่อพัฒนาทีมศัลยแพทย์ และส่งต่อผลลัพธ์การรักษาที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ป่วย"
โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เดินหน้ายกระดับสู่ Medical Robot Hub ศูนย์รวมนวัตกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ระดับเอเชียแปซิฟิก ด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ร่วมกับบริษัท ดีไวซ์ เทคโนโลยี่ส์ (ไทย) จำกัด เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนามาตรฐานการรักษาด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Surgery) หลังมีประสบการณ์รักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (da Vinci Xi Robotic Surgery) มากกว่า 1,000 เคส ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งพัฒนาศักยภาพของศัลยแพทย์ไทย ผ่านการศึกษา การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อผลักดันมาตรฐานการผ่าตัดของประเทศไทยสู่ระดับสากล และสร้างผลลัพธ์การรักษาที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ป่วย
นพ.เอกกิตติ์ สุรการ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร โดยประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกว่า 1,000 เคส ได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ และการพัฒนาทักษะเฉพาะของทีมศัลยแพทย์ ช่วยยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคทางศัลยกรรม ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างระบบการเรียนรู้ด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น
ซึ่งภายใต้บันทึกความร่วมมือในระยะเวลา 1 ปีนี้ มีโครงการสำคัญต่างๆ ที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งครอบคลุมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้าน Robotic Surgery ภายในโรงพยาบาล (In-house Robotic Training Center), การพัฒนาศัลยแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญผ่านการฝึกอบรม และมีระบบ Proctorship ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ (International and In-house Proctorship Program), การจัดทำมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบจำลองการผ่าตัด รวมถึงการจัดประชุมวิชาการ BDMS Robotic Surgery Annual Meeting 2026 ภายใต้หัวข้อ "1,000 Cases Celebration & Scientific Session" ในวันที่ 10 สิงหาคม 2026 เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งใน และต่างประเทศเพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานรักษาด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
นพ.ชนินทร์ ปั้นดี ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรม รพ.กรุงเทพ ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดช่องท้องด้วยการส่องกล้องและหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดดาวินชี่ (da Vinci Xi Robotic Surgery) ในการรักษาผู้ป่วยโรคที่มีความซับซ้อนมากกว่า 1,000 เคส ครอบคลุมการผ่าตัดช่องท้อง ปอด ช่องอก นรีเวช และระบบทางเดินปัสสาวะ ใน 3 ปีที่ผ่านมา รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ได้ผ่าตัดช่องท้องจำนวน 547 ราย ผ่าตัดปอด 237 ราย ผ่าตัดนรีเวช 131 ราย ผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ (ไต, ต่อมลูกหมาก) 92 ราย (ข้อมูลถึงเดือนมิถุนายน 2569) โดยเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้การผ่าตัดได้ตรงจุด ลดการเสียเลือด ลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อ ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว ลดระยะเวลานอนพักในโรงพยาบาล สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น ซึ่งเราเน้นดูแลรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพที่ผสานความชำนาญการ และประสบการณ์ของทีมแพทย์เฉพาะทางเข้ากับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Care) ตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉัย การผ่าตัด การฟื้นฟู ไปจนถึงการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเดินหน้าร่วมมือกับบริษัทประกันสุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงได้มากยิ่งขึ้น
Mr. Adam Brown Business Manager – Capital Robotic Surgery, Device Technologies กล่าวว่า สำหรับ Device Technologies เราเชื่อว่า เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบของการยกระดับการรักษา สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสร้างระบบการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เทคโนโลยีถูกนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมกันพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ส่งเสริมการพัฒนาศัลยแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพผ่านการฝึกอบรมและระบบ Proctorship สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับนานาชาติ ตลอดจนร่วมพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยและกระบวนการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาด้วย Robotic Surgery อย่างยั่งยืน
นอกจากหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci Xi แล้ว โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ในหลากหลายสาขา ได้แก่ VELYS™ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม, ARTIS pheno หุ่นยนต์เอกซเรย์แขนกลสำหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อแบบแผลเล็ก และ Walkbot หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดินสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท มีผู้ป่วยได้รับการรักษาและฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์มากกว่า 600 ราย (ข้อมูลถึงเดือนมิถุนายน 2569)
โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษา ขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูง และก้าวสู่การเป็น Medical Robot Hub ศูนย์รวมการรักษาด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ระดับเอเชียแปซิฟิก ที่พร้อมรองรับผู้ป่วยจากทั่วทุกภูมิภาคด้วยมาตรฐานการรักษาระดับสากล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เข้าเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม รพ. กรุงเทพ โทร. 0 2310 3002, 0 2755 1002 หรือ Contact Center โทร. 1719 Line @BHQSurgery