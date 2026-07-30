สถาบันการอาชีวศึกษา กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2568

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ จากสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ณ อาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ในปีการศึกษา 2568 จำนวน 4,846 คน โดยมีกำหนดจัดพิธีซ้อมใหญ่ในวันที่ 7 สิงหาคม 2569
ขอให้บัณฑิตใหม่นึกเสมอว่า ทุกคนคือผู้ทรงคุณค่าแก่ปริญญาอันทรงเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งนำความปลื้มปีติยินดีมาสู่ครอบครัว และคณาจารย์ ขอให้นำวิชาความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับจากการศึกษาไปสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง สังคมและประเทศต่อไป
จึงขอเชิญชวนสำหรับผู้ปกครอง ครอบครัวผู้สำเร็จการศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยได้จัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้สำหรับผู้ปกครองและญาติบัณฑิต ดังนี้ บริเวณลานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ลานจอดรถ ไม่เสียค่าบริการ
1. ศูนย์การเรียนรู้ฯ 154 คัน
2. ลานจอดรถยิมเนเซียม 4 5 6 (ลานบัว) 250 คัน
3. หลังอาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี (ลานดิน) 50 คัน
4. หน้าศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ 800 คัน
5. หลังศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ 200 คัน
6. ลานจอดรถหลังสระว่ายน้ำ 70 คัน
7. ลานดิน 36 ไร่ ซอยเทพกุญชร 10 ถนนพหลโยธิน 1,000 คัน (มีรถบริการ รับ - ส่ง)
ลานจอดรถ เสียค่าบริการ
1. อาคารห้างพลาซ่า (หน้า รพ.มธ. อาคาร 1-2) 2,000 คัน
2. อาคารจอดรถ 4 ชั้น (ข้างอาคารปฏิบัติการรวม) 450 คัน
(สำหรับบัณฑิต ผู้ปกครองและญาติ)
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 097 0969719 และ 081 4371123 หรือที่เว็บไซต์ www.ivec3.ac.th หรือ www.ivecr2.ac.th