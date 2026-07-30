ศธ. ชวนท่องโลกใต้ทะเล 360° สุดว้าว! จัดงาน "YOUNG รักษ์ทะเล" ใจกลางพารากอน ชวนเด็ก เยาวชนไทย ร่วมเปลี่ยนโลกทะเลด้วยมือเรา ฟรี!

กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนมิติใหม่ นำโดย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา คุณครู พ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมเปิดประสบการณ์สุดตื่นตาตื่นใจในงาน “YOUNG รักษ์ทะเล : SEA THE CHANGE สร้างโลกทะเลใหม่ ด้วยมือเรา”
รมว.ศธ.กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อชวนคนรุ่นใหม่และครอบครัวมาสัมผัสความงดงาม ความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงเรียนรู้ถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ต้องช่วยกันแก้ไข ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ทั้งสนุก ได้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ก้าวออกมาเป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูและส่งต่อท้องทะเลที่สวยงามให้คนรุ่นต่อไป
"งานนี้มีไฮไลต์พิเศษ คือ นิทรรศการเสมือนจริง '360° Immersive Experience' ที่มีทั้งแสง สี เสียง และภาพเคลื่อนไหว ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลไทยแบบเต็มตา เป็นการเรียนรู้แบบที่ช่วยเปลี่ยนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดูไกลตัว ให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เข้าใจง่าย เหมาะกับคนทุกวัย กระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้งานนี้เป็นห้องเรียนธรรมชาตินอกสถานที่ ที่ช่วยวางรากฐานการเรียนรู้ยุคใหม่ ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจุดแข็งและหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" รมว.ศธ.กล่าว
"YOUNG รักษ์ทะเล" วันที่: 29 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2569 สถานที่: NEX Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ค่าเข้าชม: ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย