ผู้ว่าฯระยองสั่งปราบเด็ดขาด หลังพบปลาตายเกลื่อนคลองหนองน้ำข้าว สั่งปิดท่อระบาย-เร่งแก้ไขใน 3 วัน

ผู้ว่าฯไตรภพ สั่งเข้มปราบเด็ดขาดไม่มีล้อมคอก หลังพบปลาตายเกลื่อน คลองหนองน้ำข้าว เจอเต็มตาโรงงานไม้เอกชนแอบปล่อยน้ำเสีย สั่งปิดท่อระบาย เร่งแก้ไขใน 3 วัน
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับแจ้งจาก ประธานเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดระยองว่า พบปลาตายเป็นจำนวนมากบริเวณคลองหนองน้ำข้าว หลังตลาดนัดหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จึงสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง นายอำเภอบ้านค่าย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง อบต.หนองละลอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธาน ทสม. อำเภอนิคมพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังได้รับแจ้งจากประธาน ทสม.จังหวัดระยองว่า พบปลาตายจำนวนมาก ได้บูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมสืบหาต้นตออย่างเร่งด่วน
นายไตรภพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบปลาตายจำนวนหนึ่ง และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นที่ดำเนินการใน 4 จุด ได้แก่ คลองหนองเสม็ด คลองลำดวน คลองหนองน้ำข้าว และหมู่บ้าน วโรรส ทุกจุดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตได้ โดยมีค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) อยู่ที่ 3.6-4.4 mg/l ค่า pH 6.8–7.1 ค่า TDS 120-130 mg/l และค่าการนำไฟฟ้า (Cond) 180-200 us/cm
“แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ มาตรวจสอบบริเวณน้ำทิ้งจากโรงไม้ บริษัท WUTCคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตพาเลทไม้ พบว่า น้ำสีดำ มีค่าปนเปื้อนสูง โดยจากการตรวจค่า DO อยู่ที่ 0.76 mg/l ถือว่ามีค่าต่ำ ส่วนค่า pH 8.75 ซึ่งแสดงค่าค่าเกือบเป็นด่าง ค่า TDS 1943 mg/l ถือว่ามีค่าสูงผิดปกติ และค่า Cond มีค่าสูงผิดปกติ โดยอยู่ที่ 2970 us/cm ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของปลาตาย และน้ำเน่าเสียในคลองหนองน้ำข้าว ได้” นายไตรภพ กล่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวถึงมาตรการแก้ไขว่า ทางคณะเจ้าหน้าที่ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการใน 4 แนวทาง ดังนี้ 1. ให้โรงงานปิดท่อระบายน้ำ หรือรางระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับรำลางสาธารณะทันที และสูบน้ำเสีย น้ำดำในบ่อหรือรางระบายน้ำขังไปบำบัด ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน 2. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ.การสาธารณสุขฯ อบต.หนองละลอก ออกใบตรวจแนะนำ และคำสั่งให้โรงงาน บริษัท WUTCคอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 3. แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ทำการตรวจสอบท่อระบายน้ำ ระบบบำบัด และการประกอบกิจการให้เป็นไปตาม พรบ.โรงงานฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค 2569 พร้อมกำหนดลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น และ 4. ให้ อบต.หนองละลอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน อย่าจับปลาตายไปบริโภคหรือจำหน่าย