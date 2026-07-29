รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล รุกขยายฐานลูกค้าต่างชาติ Expat โตกว่า 20% ตอกย้ำการเป็นผู้นำรพ.เฉพาะทางเพื่อกระดูกและสมองระดับเอเชียแปซิฟิก เป็นปีที่ 4 พร้อมเปิดบริการใหม่ Revision Services”
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเพื่อกระดูกและสมอง ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยผู้ป่วยต่างชาติกลุ่ม Expat มีตัวเลขผู้เข้ารับบริการเติบโตมากกว่า 20% ในช่วงครึ่งปีแรก 2026 จากกลุ่มลูกค้าสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ขณะที่การเจาะตลาดผู้ป่วยจากกลุ่มประเทศ GCC ประสบความสำเร็จต่อเนื่องตลอด 7 ปีนับตั้งแต่เปิดให้บริการ และยังคว้ารางวัลหนึ่งในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกระดับเอเชียแปซิฟิกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (One of The Best Specialized Hospital Asia Pacific in Orthopedics 2024-2026) และด้านโรคสมองต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2023 - 2026) ตอกย้ำการเป็นผู้นำโรคทางทางด้านข้อ กระดูก และสันหลัง และสมอง พร้อมเปิดตัวบริการใหม่ “Revision Services” รองรับการผ่าซ่อม แก้ไขเคสซับซ้อน อีกทั้งกระแส Sports Medicine มาแรง สะท้อนจากภาพรวมรายได้จากศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ (BASEM) พุ่งโตทะยานมากกว่า 40% จากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและรักษาโรคทางด้านกระดูกและข้อ เพื่อกลับคืนสู่ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวอย่างมั่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัน
คุณรัฐพงษ์ อำพันวงษ์ ผู้ช่วยประธานคณะบริหาร รพ.กรุงเทพกลุ่ม 1 และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของเราในการสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยเฉพาะการรักษาโรคกระดูกและสมองอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เชื่อมั่นในศักยภาพและไว้วางใจให้เราดูแล สะท้อนจากตัวเลขที่เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้รับบริการ Expat และกลุ่มที่ให้ความสำคัญในด้านการออกกำลังกายจากศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ (BASEM) นอกจากนี้ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มมากขึ้น เราพบว่าปัญหาการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุไม่ใช่แค่ปัญหากระดูกหัก แต่เป็นสัญญาณจากความผิดปกติของโรคทางระบบสมองและประสาทที่ส่งผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นภาวะกระดูกพรุน กระดูกบาง ความผิดปกติ ความเสื่อมทางสมอง หรือโรคทางระบบประสาท เพื่อวางแผนการดูแลรักษาและป้องกันการหกล้มและกระดูกหักซ้ำในอนาคต โดยแพทย์ที่มีความชำนาญด้านกระดูกและสมองเพื่อให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจ”
จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลพบว่า มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่เคยผ่านการผ่าตัดกระดูกมาจากที่อื่น แล้วผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ใช้งานได้ไม่สมบูรณ์มีอาการแทรกซ้อน วัสดุเสื่อมสภาพเร็ว ทำให้ต้องกลับมาให้เราผ่าตัดแก้ไขอีกครั้ง หลายรายที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการรักษากับแพทย์ที่เรา เพราะเชื่อมั่นเรื่องประสบการณ์ บริการ และไม่ต้องรอคิวนาน จากข้อมูลเหล่านี้ เราจึงเห็นโอกาสในการขยายแผนการให้บริการ โดยเปิดตัวบริการใหม่ Revision Services
“นี่เป็นโอกาสสำคัญของเราในการขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพิ่มอัตราการเติบโตและสัดส่วนผู้ป่วยที่มารับบริการให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพราะเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยในการผ่าตัดรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปจนถึงการป้องกัน วางแผนการดูแลกระดูกของผู้ป่วยให้แข็งแรง รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
การสร้างความแตกต่างในการดูแลรักษาที่มากกว่าหายจากความเจ็บป่วย คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน คือหัวใจสำคัญของ Revision Services คุณรัฐพงษ์กล่าวว่า “สิ่งทำให้เราต่างจากที่อื่นคือ เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญสูงด้านกระดูกและข้อครบทุกสาขา ทั้งแพทย์ประจำ และแพทย์ที่ปรึกษารวมกันมากกว่า 95 ท่าน เพื่อให้การดูแลผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษากับทางโรงพยาบาลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม ทั้ง 7 วัน ตลอด 24 ชม. ประกอบกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีทีมสหสาขาที่มากด้วยประสบการณ์ มีศูนย์บริการเฉพาะทางในรูปแบบ Access Center และพยาบาลส่วนตัว (Case Manager) ที่พร้อมให้บริการผู้ป่วยเฉพาะบุคคลอย่างครบครัน (One - Stop Service) ทั้งทำนัดหมาย คอยให้ข้อมูล ประเมินดูแลค่าใช้จ่าย ติดตามอาการทั้งก่อนและหลังผ่าตัด ทำให้จากข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารักษาที่เรามีความพึงพอใจสูงถึง 97% มากกว่านั้นคือเรามองถึงการเป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อในประเทศไทย ยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ไม่ใช่แค่การรักษากระดูกที่หักแล้ว แต่คือการป้องกันไม่ให้กระดูกหักตั้งแต่แรก Metabolic Bone Disease (MBD) แก้ปัญหาชะลอกระดูกพรุนหรือกระดูกบาง เน้นการรักษาโรคซับซ้อนไปจนถึงการดูแลฟื้นฟูเพื่อให้ใช้งานกระดูกได้นาน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงวัย”
บริการใหม่ “Revision Services” ของโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ดูแลทุกเคสซับซ้อนของกระดูก ทั้งข้อมือ ข้อเท้า อุบัติเหตุกระดูกหัก กระดูกสันหลัง ข้อเข่าและข้อสะโพก โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านและทีมสหสาขาประสบการณ์สูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล เพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วย “มากกว่าการผ่าซ่อม คือการลดโอกาสผ่าซ้ำ” ใช้ชีวิตได้อย่างคล่องตัว
นพ.ชัยเดช สระสมบูรณ์ แพทย์ช่วยบริหาร CoE Orthopedics และศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล เผยว่า “ภาวะ Failed Back Surgery Syndrome (FBSS) คือ อาการปวดหลังหรือปวดร้าวลงขาที่ยังคงหลงเหลืออยู่หรือกลับมาเป็นซ้ำหลังผ่านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ส่งผลให้ปวด ชา อ่อนแรง ทำให้ใช้ชีวิตได้ลำบาก รวมถึงผู้ป่วยหมอนรองกระดูกปลิ้นซ้ำที่เดิม หมอนรองกระดูกเสื่อม เคยผ่าแล้วข้อกระดูกไม่เชื่อมติดกัน มีปัญหากับโลหะยึดตรึงกระดูกหรือกลับมาเป็นซ้ำ ทำให้ใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่ Spine Revision Services จึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดครั้งแรก ด้วยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ป่วยหายจากความเจ็บปวดและกลับมาใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จของการรักษา คือการคืนความมั่นใจและคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย”
นพ. วัชระ พิภพมงคล ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกและข้อ และศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “Orthopedic Revision Services เป็นบริการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการผ่าตัดในครั้งแรกหรือครั้งก่อนหน้าที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิตของผู้ป่วย อาจมีพังผืด กระดูกบางส่วนหายไป รักษาแล้วไม่หายขาด รบกวนการใช้ชีวิต จุดเด่นของเราคือมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมผ่าตัดซ่อมแซมและดูแลรักษาทุกเคสที่มีความซับซ้อน ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวเร็ว ลดโอกาสในการกลับมาผ่าตัดซ้ำ ยิ่งในเคสซับซ้อนอย่างกระดูกหักบริเวณรอบข้อ กระดูกเชิงกรานหัก กระดูกหักไม่ติด กระดูกหักติดผิดรูป ผ่าตัดซ่อมแซมมือและแขน เท้าและข้อเท้าที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง รวมถึงเส้นเอ็นที่อาจต้องผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเอ็นซ้ำ เรามีความพร้อมในทุกด้าน ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนให้ผู้ป่วยหายได้เร็วและกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ”
นพ.ภานุวัฒน์ ศิลาวัชนาไนย ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านข้อสะโพกและข้อเข่า ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “เรารู้ว่าความเสี่ยงของการผ่าซ่อมหรือผ่าซ้ำมีมากกว่าการผ่าตัดในครั้งแรก Hip and Knee Revision Services จึงให้ความสำคัญกับผ่าตัดรักษาข้อสะโพกเทียมหลุดซ้ำ ข้อสะโพกไม่มั่นคง ติดเชื้อรอบข้อเทียม กระดูกหักรอบข้อเทียม ข้อเทียมหลวมหรือสึก ด้วยมาตรฐาน Safety - First Revision Care วางแผนทุกขั้นตอนก่อนผ่าตัดอย่างละเอียดด้วยแผนการรักษาเฉพาะบุคคลเพื่อลดความเสี่ยงให้มากที่สุด มีการดูแลหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิด ฟื้นฟูร่างกายอย่างเหมาะสม เพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่การผ่าตัดแก้ไขให้สำเร็จ แต่คือผลลัพธ์ที่น่าพอใจและความปลอดภัยของผู้ป่วย”