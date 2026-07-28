แพน โฟ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เปิด 4 หลักสูตร MICRO MBA ครบทั้งธุรกิจ การเงิน การตลาด AI

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ผู้บริหารในปัจจุบันไม่ได้เผชิญเพียงการแข่งขันทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค ต้นทุนทางธุรกิจ รวมถึงการนำ AI และข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ “การเรียนรู้ตลอดเวลา” จึงกลายเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของผู้นำองค์กรยุคใหม่ ที่ต้องพร้อมปรับตัวและพัฒนาความรู้ให้ทันต่อโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
บริษัท แพน โฟ จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ และบุคลากรองค์กร ผ่านหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน และนวัตกรรมองค์กร มานานกว่า 26 ปี เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร MICRO MBA ที่ตอบโจทย์การทำงานจริงของผู้บริหารยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ได้จริง”
ซึ่งทั้ง 4 หลักสูตร MICRO MBA ได้รับการพัฒนาร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผสานมาตรฐานทางวิชาการเข้ากับประสบการณ์จากภาคธุรกิจ โดยเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย แม้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้ พร้อมถ่ายทอดโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเข้าใจความท้าทายของผู้บริหารในหลากหลายอุตสาหกรรม จึงออกแบบการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารองค์กร
นอกจากนี้ แพนโฟยังพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่เสมอ โดยผสานองค์ความรู้เข้ากับเครื่องมือสำคัญในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะ AI และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ล่าสุด แพนโฟเปิด 4 หลักสูตร MICRO MBA สำหรับผู้บริหาร ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะสำคัญในการบริหารธุรกิจแบบครบทุกมิติ ผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ ผู้นำองค์กร รวมถึงผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น ได้แก่
1. YOUNG BOLD: MICRO MBA IN BUSINESS
หลักสูตรบริหารธุรกิจระยะสั้น สำหรับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การวางแผนธุรกิจ และการเติบโตขององค์กรอย่างเป็นระบบ
2. FAST: MICRO MBA IN FINANCE
หลักสูตรบริหารการเงินระยะสั้น ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแบบครบจบเรื่องการเงิน บัญชี กลยุทธ์ และภาษี เพื่อสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ วางแผน และตัดสินใจเชิงบริหารได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
3. SMART: MICRO MBA IN MARKETING
หลักสูตรบริหารการตลาดระยะสั้น ที่มุ่งวางโครงสร้างด้านกลยุทธ์การตลาด เพื่อให้ผู้บริหารสามารถปรับตัวและเลือกใช้เครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าและสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
4. GAIN: MICRO MBA IN AI
หลักสูตรบริหารธุรกิจด้วย AI ซึ่งเป็นการเรียน AI สไตล์ผู้บริหาร ที่ช่วยให้เข้าใจการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การตลาด การสื่อสาร และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
อีกทั้งนอกเหนือจากองค์ความรู้ที่เข้มข้น ผู้เข้าอบรมยังจะได้รับประสบการณ์ที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียน ได้แก่
• Business Frameworks เครื่องมือและแนวทางที่สามารถนำไปใช้กับธุรกิจได้ทันที
• Business Cases เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงและประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ
• Business Growth ต่อยอดธุรกิจด้วยองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทุกมิติ
• Executive Mindset พัฒนาวิธีคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่
• Executive Network ได้พบเจอ และทำความรู้จักกับเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารจากหลากหลายอุตสาหกรรม
• Executive Community เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ผู้บริหารและผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ
โดยทั้ง 4 หลักสูตรจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid Experiences เพราะเราเข้าใจว่าผู้บริหารมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ จึงออกแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สามารถเรียนได้จากทุกที่ โดยยังคงได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากหลักสูตรตามเงื่อนไข พร้อมสิทธิ์เรียนย้อนหลัง 60 วัน เพื่อให้สามารถทบทวนเนื้อหาและต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถนำค่าใช้จ่ายในการอบรมไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200%
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรสำหรับผู้บริหารได้ที่ Website: www.panpho.com , Line Official: @PANPHO หรือ คลิก https://lin.ee/O07w7m7 , Facebook: PanphoSeminars , เบอร์โทรศัพท์: 094-242-4197, 099-397-4624