“สมเด็จพระสังฆราช” มีพระดำรัสถวายพระพร ในหลวง

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำรัสถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ทรงขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พร้อมเทิดพระเกียรติพระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของชาติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร ความว่า “อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอสำแดงน้ำจิตโสมนัสมุทิตา ตั้งสัตยาธิษฐานร่วมกับปวงชนชาวไทย ถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของชาติไทยย่อมเห็นประจักษ์ได้ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ดำรงอยู่ ในฐานะ "มิตรแท้" ของกันและกันตลอดมา ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งผูกผสานน้ำพระราชหฤทัยและน้ำใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อกัน สมด้วยพระราโชวาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปลูกฝังอบรมบ่มพระราชหฤทัยพระราชโอรสธิดา ให้ทรงตระหนักในสัจจะประการนี้ว่า "เราต้องตอบแทนความรักของประชาชนด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบำบัดความทุกข์ของเขา เพราะเขาเป็นหลักพึ่งพาของพระมหากษัตริย์ตลอดเวลา"
สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริ พระราชจริยวัตร ตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการี เพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดี จึงทรงสถิตในฐานะ "มิตร" ที่ยิ่งใหญ่ของประชาชน ย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอ โดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรม พระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตร ประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติ ให้ประกาศเกริกไกรไปในสากล เป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาล สมด้วยโพธิสัตวภาษิต ที่ว่า"สกฺกตฺวา สกฺกโต โหติ, ครุ โหติ สคารโว วณฺณกิตฺติภโต โหติ, โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ" แปลความว่า "บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตร บุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่น ก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตน เคารพคนอื่น ก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตน ย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณ." ด้วยประการฉะนี้
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และเดชะแห่งสัจจวาจา ตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดี โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทย ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ.