จังหวัดระยอง และเทศบาลนครมาบตาพุด จับมือ ม.นเรศวร เปิดโครงการฯ ฟื้นฟูบ่อฝังกลบขยะ

"ไตรภพ" ผู้ว่าฯระยอง ทำงานเชิงรุก มอบมาบตาพุด ศึกษาจัดการบ่อขยะ เน้นไม่กระทบชุมชน นายกฯเทศบาลนครมาบตาพุด ขานรับ จับมือ ม.นเรศวร เปิดโครงการฯฟื้นฟูบ่อฝังกลบขยะ
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จังหวัดระยอง ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะเน้นการทำงานอย่างรอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยเฉพาะการจัดการขยะในพื้นที่ ที่เน้นการบริหารจัดการเชิงรุก ในรูปแบบรู้ก่อน เตรียมก่อน ป้องกันก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่า การจัดการขยะในพื้นที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ พื้นที่เขตเทศบาลนครมาบตาพุด เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ โดยได้มอบเป็นนโยบายให้นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีนครมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดำเนินการศึกษาการบริหารจัดการบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล ซึ่งรองรับขยะมูลฝอยชุมชนและขยะจากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การดำเนินการนี้ ไม่ได้เกิดจากปัญหา หรือมีเหตุผิดปกติที่เกิด แต่เป็นการทำงานเชิงรุก และเตรียมความพร้อมล่วงหน้าของภาครัฐ โดยต้องการให้มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อประเมินแนวทางการบริหารจัดการขยะในระยะยาว และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
"ขอย้ำว่า ไม่มีปัญหาหรือมีความผิดปกติ แต่เป็นกการทำหน้าที่ของภาครัฐ ที่ไม่รอให้เกิดปัญหาแล้วจึงแก้ไข เราต้องคิดล่วงหน้า วางแผนล่วงหน้า และเตรียมความพร้อมไว้ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า การจัดการขยะจะดำเนินไปอย่างถูกต้องและยั่งยืน" ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าว
ด้าน นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีนครมาบตาพุด กล่าวว่า เทศบาลนครมาบตาพุด ได้ให้ความสำคัญกับการบริการจัดการบ่อขยะ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยหนึ่งในแนวทางดำเนินการที่สำคัญ คือ การร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รศ.ดร. ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทำ โครงการศึกษาวางแผนเพื่อฟื้นฟูบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครมาบตาพุด ขึ้น
"เทศบาลนครมาบตาพุด มีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ทำหน้าที่รองรับขยะมูลฝอยชุมชนและอุตสาหกรรม เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เนื้อที่ 42 ไร่ โดยเป็นส่วนของบ่อฝังกลบขยะเก่าที่ปิด ใน พ.ศ. 2555 ประมาณ 21.85 ไร่ โดยมีการใช้ผ้ายาง HDPE และดินปิดทับ ปิดบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยในขั้นตอนสุดท้าย ปัจจุบันมีสภาพที่เห็น เป็นเนินดินสูงประมาณ 10 เมตร น่าจะมีขยะสะสม 200,000 ตัน" นายถวิล กล่าว
นายกเทศมนตรีนครมาบตาพุด กล่าวอีกว่า เทศบาลนครมาบตาพุด ได้มีนโยบายที่จะฟื้นฟูบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยดังกล่าว เพื่อนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับโครงการเตาเผาขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ รวมทั้งการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณดังกล่าวให้สวยงาม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลนครมาบตาพุดต่อไป
"แนวคิดในศึกษาวางแผนเพื่อฟื้นฟูบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครมาบตาพุด เนื่องจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ถูกใช้ในการรองรับขยะมูลฝอยชุมชนและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีสารอันตรายที่มาจากขยะอุตสาหกรรมเจือปนอยู่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเจาะสำรวจ และนำตัวอย่างไปตรวจสอบหาสารอันตรายต่าง ๆ เพื่อแยกบริเวณที่ปนเปื้อนออกจากบริเวณที่เป็นขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อวางแผนการนำขยะ และดินไปใช้ประโยชน์ พร้อมฟื้นฟูบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครมาบตาพุดให้ได้ตามนโยบาย นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจการปนเปื้อนของน้ำบาดาลใต้ดินตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อประเมินและป้องกันการแพร่กระจายของน้ำชะขยะดังกล่าว" นายถวิล กล่าว