รวมพลัง 10 มหาวิทยาลัย ยกระดับ “เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา” ขับเคลื่อนองค์ความรู้ สู่สังคมอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาสื่อคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่

เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้งและร่วมผลิตรายการ “เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องเยอบีร่า 2 ชั้น 3 อาคาร Lobby โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ฉันทพัทธ์ ขำโคกกรวด รักษาการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ดร.ฉันทพัทธ์ ขำโคกกรวด กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือว่า สำนักงาน กสทช. มีภารกิจส่งเสริมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ สนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการร่วมผลิตรายการหรือจัดตั้งเครือข่าย แต่เป็นการร่วมยกระดับสื่อสาธารณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม พัฒนามาตรฐานและจริยธรรมของสื่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ โดยเฉพาะในยุคที่ AI มีบทบาทต่อการผลิตและเผยแพร่สื่อ เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ ลดผลกระทบจากข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการสู่การสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับระบบนิเวศสื่อไทยให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม และยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ กล่าวรายงานถึงที่มาของความร่วมมือว่า “รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2541 จากความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ก่อนขยายเป็นเครือข่าย 10 มหาวิทยาลัย 11 สถานี ครอบคลุมกว่า 54 จังหวัดทั่วประเทศ สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มเข้ามาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยนครพนม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เครือข่ายได้ร่วมผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อเทคโนโลยีและพฤติกรรมการรับสื่อเปลี่ยนแปลงไป ทั้ง 10 มหาวิทยาลัยจึงร่วมยกระดับจาก “เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” สู่ “เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ ทันสมัย น่าเชื่อถือ และเข้าถึงประชาชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร เทคโนโลยี และทรัพยากรด้านสื่ออย่างเท่าเทียม เพื่อร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพล โพธิพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่าความร่วมมือของทั้ง 10 มหาวิทยาลัย 11 สถานี ตั้งอยู่บนหลัก “แบ่งปันความเชี่ยวชาญ เชื่อมโยงองค์ความรู้ และขยายการเข้าถึงของประชาชน” โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะร่วมผลิต แลกเปลี่ยน และเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นจุดเด่นของตน ผ่านเครือข่ายสื่อที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง หลากหลาย และเป็นประโยชน์
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี FM 89.5 MHz และแพลตฟอร์มออนไลน์ RMUTT Radio โดยผลิตเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ทักษะอาชีพ และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดจากองค์ความรู้ของทั้ง 12 คณะให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เข้าถึงได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมทั้งแบ่งปันเนื้อหาคุณภาพสู่เครือข่าย และนำองค์ความรู้จากสถาบันพันธมิตรมาขยายผลเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้จุดเด่นของเครือข่ายคือการรวมความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของแต่ละมหาวิทยาลัย ทำให้เนื้อหามีความถูกต้อง รอบด้าน และสะท้อนบริบทของแต่ละพื้นที่ ครอบคลุมทั้งการศึกษา สุขภาพ เกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การรู้เท่าทันสื่อ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา งามโรจนวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันในช่วงเล่าขานงานวิจัย และสนทนาสถาบัน ได้รับความร่วมมือจากนิสิต คณาจารย์ จากสถาบันต่าง ๆ คอยให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีในการนำเสนองานวิจัยหรือองค์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ สำหรับการต่อยอดความร่วมมือในเชิงวิชาการ รายการเครือข่ายฯ ยินดีที่จะเป็นช่องทางในการฝึกปฏิบัติ หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้ที่สนใจงานด้านสื่อสารมวลชน และงานผลิตสื่อ นอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติในทักษะหลักแล้ว ยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นหนึ่งในช่องทางในการทดลองนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อทดสอบการออกอากาศ หรือการเลือกใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดรายการ
“เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา” จะเป็นพื้นที่กลางที่ทุกสถาบันมีบทบาทร่วมกันในการกำหนดทิศทาง พัฒนามาตรฐาน และสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ และสนับสนุนให้ระบบนิเวศสื่อของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบ และเติบโตอย่างยั่งยืน
ดร.ฉันทพัทธ์ ขำโคกกรวด กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือว่า สำนักงาน กสทช. มีภารกิจส่งเสริมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ สนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการร่วมผลิตรายการหรือจัดตั้งเครือข่าย แต่เป็นการร่วมยกระดับสื่อสาธารณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม พัฒนามาตรฐานและจริยธรรมของสื่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ โดยเฉพาะในยุคที่ AI มีบทบาทต่อการผลิตและเผยแพร่สื่อ เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ ลดผลกระทบจากข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการสู่การสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับระบบนิเวศสื่อไทยให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม และยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ กล่าวรายงานถึงที่มาของความร่วมมือว่า “รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2541 จากความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ก่อนขยายเป็นเครือข่าย 10 มหาวิทยาลัย 11 สถานี ครอบคลุมกว่า 54 จังหวัดทั่วประเทศ สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มเข้ามาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยนครพนม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เครือข่ายได้ร่วมผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อเทคโนโลยีและพฤติกรรมการรับสื่อเปลี่ยนแปลงไป ทั้ง 10 มหาวิทยาลัยจึงร่วมยกระดับจาก “เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” สู่ “เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ ทันสมัย น่าเชื่อถือ และเข้าถึงประชาชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร เทคโนโลยี และทรัพยากรด้านสื่ออย่างเท่าเทียม เพื่อร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพล โพธิพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่าความร่วมมือของทั้ง 10 มหาวิทยาลัย 11 สถานี ตั้งอยู่บนหลัก “แบ่งปันความเชี่ยวชาญ เชื่อมโยงองค์ความรู้ และขยายการเข้าถึงของประชาชน” โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะร่วมผลิต แลกเปลี่ยน และเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นจุดเด่นของตน ผ่านเครือข่ายสื่อที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง หลากหลาย และเป็นประโยชน์
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี FM 89.5 MHz และแพลตฟอร์มออนไลน์ RMUTT Radio โดยผลิตเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ทักษะอาชีพ และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดจากองค์ความรู้ของทั้ง 12 คณะให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เข้าถึงได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมทั้งแบ่งปันเนื้อหาคุณภาพสู่เครือข่าย และนำองค์ความรู้จากสถาบันพันธมิตรมาขยายผลเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้จุดเด่นของเครือข่ายคือการรวมความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของแต่ละมหาวิทยาลัย ทำให้เนื้อหามีความถูกต้อง รอบด้าน และสะท้อนบริบทของแต่ละพื้นที่ ครอบคลุมทั้งการศึกษา สุขภาพ เกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การรู้เท่าทันสื่อ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา งามโรจนวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันในช่วงเล่าขานงานวิจัย และสนทนาสถาบัน ได้รับความร่วมมือจากนิสิต คณาจารย์ จากสถาบันต่าง ๆ คอยให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีในการนำเสนองานวิจัยหรือองค์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ สำหรับการต่อยอดความร่วมมือในเชิงวิชาการ รายการเครือข่ายฯ ยินดีที่จะเป็นช่องทางในการฝึกปฏิบัติ หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้ที่สนใจงานด้านสื่อสารมวลชน และงานผลิตสื่อ นอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติในทักษะหลักแล้ว ยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นหนึ่งในช่องทางในการทดลองนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อทดสอบการออกอากาศ หรือการเลือกใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดรายการ
“เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา” จะเป็นพื้นที่กลางที่ทุกสถาบันมีบทบาทร่วมกันในการกำหนดทิศทาง พัฒนามาตรฐาน และสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ และสนับสนุนให้ระบบนิเวศสื่อของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบ และเติบโตอย่างยั่งยืน