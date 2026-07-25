อว. เดินหน้าปั้น ‘ผู้ประกอบการมหาวิทยาลัย’ รุ่นใหม่ สู่เวทีโลก เปิดศึก Pitching ระดับประเทศ ELP 2569 คัด 25 ดาวเด่นจากกว่า 540 คน ต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย สร้างธุรกิจไทยแข่งขันได้ในอนาคต

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม การนำเสนอ (Pitching) และการสัมภาษณ์ (Interview) ในระดับประเทศ ภายใต้ “โครงการการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ” โดยมี ศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารโครงการ ELP ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง 16 แห่ง และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วม ณ Exhibition Hall อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 16 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.พะเยา ม.นเรศวร มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.อุตรดิตถ์ ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.อุบลราชธานี ม.สงขลานครินทร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.ทักษิณ ม.บูรพา และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินโครงการ “การเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2566 เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาเป็นสินค้า บริการ และธุรกิจที่ตอบโจทย์ตลาด พร้อมผลักดันการสร้างผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัย (University Entrepreneurs) ที่สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า โครงการ ELP มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานยุคใหม่ ผ่านการเสริมสร้างทักษะสำคัญ ทั้งการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ควบคู่กับการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Experiential Learning) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติ รวมถึงนำแผนธุรกิจและนวัตกรรมไปทดสอบกับตลาดจริง (Market Validation) เพื่อนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
“สำหรับปี 2569 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของการดำเนินโครงการ ได้ยกระดับกระบวนการพัฒนาศักยภาพและการคัดเลือกผู้เข้าร่วมให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยผู้ที่จะได้รับโอกาสเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศต้องผ่านการคัดเลือก 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกผู้มีศักยภาพจำนวน 25 คน จากผู้สมัครกว่า 540 คนทั่วประเทศ ทั้งนี้ การนำเสนอผลงานและการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเวทีการแข่งขัน แต่เป็นโอกาสสำคัญในการรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแสดงศักยภาพในการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สร้างผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม” ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าว