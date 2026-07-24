สพฉ.จับมือ อพท และ เทศบาลเมืองน่าน ลุยพื้นที่น่าน จัด ”พลังชุมชน 1669“ ดันระบบ EMS สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดกิจกรรม “พลังชุมชน 1669” ณ จ.น่าน มุ่งสร้างต้นแบบชุมชนที่ดูแลตัวเองได้และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นการบูรณาการงานกู้ชีพเข้ากับวิถีชุมชน เพื่อสร้าง "อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)" ที่เป็นคนในพื้นที่จริง โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ถ่ายทอดเรื่องราวการจัดการเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย ภายใต้คอนเซ็ป สมาร์ทซิตี้สู่ฮิวเมนซิตี้ การพัฒนาคนไปพร้อมกับการพัฒนาเมือง เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมือง ซึ่งเป็นความสำเร็จนำมาสู่รางวัลสุดยอดหนึ่งร้อยแหล่งท่องเที่ยงอย่างยั่งยืนโลก 3 ปีซ้อน และ สพฉ. นำเสนอ เรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเป็นผู้ดำเนินรายการเวทีเสวนา โดยได้รับเกียรติ จากผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการแพทย์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน ได้แก่
คุณสุจินต์ มีประดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
คุณอรรถพล ทวีสุนทร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน
พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
นพ.เทพวรวิทย์ ใจจะดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
คุณนันทวดี สีเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
คุณนฤมล ดุกสุขแก้ว เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ชำนาญงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
คุณปวีณา ยะใหม่วงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ รพ.น่าน
จ่าสิบเอก วิลาศ สังขวิเชียร รองประธานสมาคมสว่างนครน่านรวมใจ
พันเอกพิเศษ พินิจ ณ น่าน นายกสมาคมกู้ชีพ กู้ภัยน่าน
คุณอุดร จันทร์ปุนะ รองผู้จัดการมูลนิธิ เพชรเกษมน่าน
และผู้แทนชุมชนจังหวัดน่าน ชุมชนตำบลในเวียง ชุมชนตำบลบ่อสวก ชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด
การจัดกิจกรรมนี้ มุ่งเน้นการเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดน่าน ซึ่งมีความสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว ตั้งแต่การถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฎิบัติ รวมถึงการสร้างทักษะความรู้ให้ประชาชนในชุมชน ที่มีการบูรณาการกันอย่างแท้จริง
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