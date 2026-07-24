ร่วมแสดงความยินดี ... โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล JCI 8th Edition

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว มาแสดงความยินดีกับทีมบริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI 8th Edition
การได้รับการรับรองมาตรฐานสากลดังกล่าวถือเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลฯ ที่ขับเคลื่อนกระบวนการทำงานโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบสารสนเทศ HIS “TrakCare” มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็ว ผสานกับการดูแลที่อบอุ่นดุจญาติมิตรในอาคารสถานที่ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ เพื่อมอบความสะดวกสบายและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการทุกท่าน