สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จับมือ พม. แถลงจัดงาน “วันสตรีไทยประจำปี 2569” เทิดพระเกียรติและเชิดชูศักยภาพสตรีไทย 1 ส.ค. นี้

วันนี้ (21 ก.ค. 69) เวลา 10.00 น. ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “วันสตรีไทย” ประจําปี 2569 ภายใต้แนวคิด “แม่หลวงของแผ่นดิน สถิตถิ่นทิพย์วิมาน สตรีไทยตั้งปณิธาน สานต่องานศิลป์แผ่นดิน”
งานวันสตรีไทยปีนี้ กําหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน พร้อมทั้งพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่น และพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจําปี 2569
วัตถุประสงค์สําคัญของการจัดงาน เพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสตรีไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 รวมถึงยังเป็นวาระสําคัญให้สังคมตระหนักถึงศักยภาพของสตรีไทย ในบทบาทผู้เป็นพลังสําคัญในการร่วมขับเคลื่อนสังคมและผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งการสืบสานพระราชปณิธาน สู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และความมั่นคงของครอบครัว
ซึ่งงานวันสตรีไทย วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569 จะมีในส่วนของนิทรรศการ ได้แก่
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นิทรรศการของกระทรวง พม. และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
นิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การออกร้านแสดงสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้านโกลเด้น เพลซ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว รวมถึงการสาธิตศิลปหัตถกรรมไทย และการทําผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมรับชมภาพบรรยากาศของการจัดงานวันสตรีไทย ประจําปี 2569 ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ข้อมูลติดต่อ:
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ: โทร. 0 2659 6744
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์: โทร. 0 2117 9353