เอนี่เพย์ จัดอบรมเสริมความรู้ด้าน AML/CFT/PF ยกระดับมาตรฐานการทำงาน

นายสันทวัฒน์ สินาเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอนี่เพย์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการฟินเทค (Fintech) ด้านระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง จัดอบรมพนักงานในหัวข้อ “การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML/CFT/PF)”
เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจและยกระดับมาตรฐาน
การทำงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของภาคการเงิน ร่วมด้วย ดร. ศศมน มันทะเล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และนายสุรชัย ขจรกิจสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอนี่เพย์ จำกัด ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี พระราม 4 เมื่อเร็วๆ นี้