ดาวรุ่งดรอนซอคเกอร์ไทย! “ด.ช.คุณธรรม พลตื้อ” ผนึกกำลังทีมชาติไทย คว้าชัยเวทีโลก FIDA Intercontinental Cup 2026 ณ เกาหลีใต้

ก้าวสำคัญของวงการการศึกษาและเทคโนโลยีไทย! “เด็กชายคุณธรรม พลตื้อ” (Khunnatum Poltue) เยาวชนไทยวัย 14 ปี ในตำแหน่ง Libero (ตัวรับประจำทีม) จาก โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang International Demonstration School: KMIDS) แท็คทีมร่วมกับเพื่อนๆ ตัวแทนนักกีฬาโดรนซอคเกอร์ทีมชาติไทย นำทัพฝีมือและสปิริตความร่วมมือเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกในรายการ FIDA Intercontinental Cup 2026 (งาน The 6th Korea Drone · UAM Expo 2026) ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2569
ผนึกกำลังทีมชาติไทย พิสูจน์ความแข็งแกร่งท่ามกลาง 34 ประเทศทั่วโลก
การแข่งขัน FIDA Intercontinental Cup 2026 ในครั้งนี้ ถือเป็นทัวร์นาเมนต์โดรนซอคเกอร์ (Drone Soccer) ระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่และท้าทายอย่างยิ่ง โดยมีทัพนักกีฬาและทีมเยาวชนชั้นนำเข้าร่วมชิงชัยกว่า 34 ประเทศ จาก 5 ทวีปทั่วโลก
ด้วยหัวใจแห่งการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ความเข้าขาในการวางกลยุทธ์ และเกมรับอันเหนียวแน่นทรงประสิทธิภาพจากบทบาท Libero ของ ด.ช.คุณธรรม พลตื้อ ที่ช่วยป้องกันและสร้างจังหวะสวนกลับให้แก่ทีม ทำให้ทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดดเด่นทั้งในด้านทักษะเทคโนโลยี การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ และความสามัคคี จนสามารถร่วมกันคว้า รางวัลประกาศเกียรติคุณยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ (International Excellence Award) มาครองได้สำเร็จ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและสถาบันการศึกษาอย่างยิ่งใหญ่
แรงบันดาลใจด้าน STEM Education: ผสานวิชาการสู่ทักษะแห่งอนาคต
ความสำเร็จของทีมชาติไทยและ ด.ช.คุณธรรม พลตื้อ ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจในวงการกีฬาเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็น ตัวอย่างและแรงบันดาลใจอันทรงพลัง (Impact) ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) มาใช้สร้างสรรค์ผลงานและการทำงานร่วมกันในระดับสากล
การก้าวสู่เวทีระดับโลกของเยาวชนไทย สะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนทางด้านการศึกษาที่เข้มแข็งจาก โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและศักยภาพของนักเรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยีแห่งอนาคต ควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและความร่วมมือของทีมจากสถาบันโดรนบอท (Drone Bot Thailand)
"นวัตกรรมและการทำงานเป็นทีม คือหัวใจสำคัญในการนำความรู้ ออกไปท้าทายสถิติและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในระดับโลก"
ก้าวต่อไปของพลังเยาวชนและเทคโนโลยีไทย
ผลงานอันยอดเยี่ยมของทัพนักกีฬาโดรนซอคเกอร์ทีมชาติไทย และ ด.ช.คุณธรรม พลตื้อ ในตำแหน่ง Libero ในศึก FIDA Intercontinental Cup 2026 เป็นเครื่องยืนยันว่า เด็กไทยและทีมไทยมีดีไม่แพ้ชาติใดในโลก ในด้านเทคโนโลยีและการบินโดรน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญแห่งอนาคต (Future Skills)