THANN ขยายมิติสู่แบรนด์เวลเนสครบวงจร เปิดตัว “ธัญ คลินิกการแพทย์แผนไทย” ชูแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ตอบโจทย์สุขภาวะคนเมืองยุคใหม่

THANN (ธัญ) หนี่งในแบรนด์ชั้นนำที่มีประสบการณ์ด้านสปาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิว เส้นผม และเครื่องหอมจากธรรมชาติ รวมถึง THANN Wellness เวลเนสรีสอร์ทที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อยอดการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวมด้วยการเปิด ธัญ คลินิกการแพทย์แผนไทย (THANN Thai Traditional Medicine Clinic) ชั้น 2, The Storeys, ONE Bangkok โดยร่วมมือกับภูมิทินกร (Bhumitinnakorn) กลุ่มแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี การเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยในครั้งนี้เป็นการเติมเต็มความเป็นเวลเนสแบรนด์ของธัญให้ครบวงจรยิ่งขึ้น
หัวใจสำคัญของการแพทย์แผนไทย คือ การฟื้นฟูและปรับสมดุลของธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ ซึ่งเชื่อมโยงกับสุขภาพร่างกาย จิตใจ และไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล การรักษาไม่เพียงเพื่อบรรเทาอาการของโรค แต่ยังมุ่งค้นหาความเชื่อมโยงของอาการกับความผิดปรกติของธาตุทั้ง 4 องค์ประกอบสำคัญของการแพทย์แผนไทยคือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หัตถการที่เหมาะสมกับอาการ และคุณภาพของยาสมุนไพร
ธัญ คลินิกการแพทย์แผนไทย ถูกออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ผ่านความเชี่ยวชาญของแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย มาตราฐานการให้บริการ และการออกแบบตกแต่งสถานที่ ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการทำหัตถการได้ถูกพัฒนามาเพื่อยกระดับความแม่นยำ ความปลอดภัย และผลลัพธ์การรักษาที่ดี อาทิ เก้าอี้ร้านนั่งยา เตียงร้อนย่างยาที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิทัลผ่านหน้าจอ Touchscreen อ่างแช่ตัวด้วยน้ำสมุนไพรที่สามารถคงอุณหภูมิน้ำที่ 40 องศาเซลเซียสได้อย่างแม่นยำ ส่วนบรรยากาศภายในของคลินิกถูกออกแบบเพื่อสร้างความผ่อนคลายแก่สัมผัสทั้ง 5 (Sensory Experience) ตามเอกลักษณ์ของ THANN
คุณฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด กล่าวถึงวิสัยทัศน์ว่า “ผมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพภายใต้แนวคิด Wellness & Longevity เป้าหมายของเราทุกคนไม่เพียงต้องการมีอายุที่ยืนยาว แต่ต้องการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงตลอดช่วงชีวิต การดูแลร่างกายแบบองค์รวมจึงเป็นการสร้างความแข็งแรง สมดุล และภูมิคุ้มกันเพื่อห่างไกลจากโรค มากกว่าการรอให้เกิดโรคแล้วจึงทำการรักษา ผมเชื่อมั่นในศาสตร์การแพทย์แผนไทยอันเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าจากบรรพบุรุษ ตลอดเวลาหลายร้อยปีศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้รับการบูรณาการโดยผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนจีน อายุรเวทของอินเดีย หัตถการไทย และสมุนไพรไทยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว มุ่งเน้นสร้างความแข็งแรงและสมดุลของธาตุทั้ง 4 มากกว่าการเยียวยาอาการของโรค
ผมหวังว่า การร่วมมือระหว่าง ‘ธัญ’ กับ 'ภูมิทินกร’ กลุ่มแพทย์แผนไทยที่สืบทอดองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยจากรุ่นสู่รุ่น จะเป็นการสร้างประสบการณ์ และมาตรฐานระดับสากลให้กับการแพทย์แผนไทยในยุคปัจจุบัน
การเปิด ธัญ คลินิกการแพทย์แผนไทย (THANN Thai Traditional Medicine Clinic) นับเป็นจุดสำคัญในการก้าวสู่การเป็นแบรนด์เวลเนสเพื่อสุขภาวะอย่างครบมิติ เป็นการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนไทย และนวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อมุ่งฟื้นฟูสมดุลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างแท้จริงครับ”
คุณอัจฉรา เจียมถาวร กรรมการ บริษัท ภูมิทินกร เฮลท์ เมเนจเมนท์ จำกัด เผยวิสัยทัศน์การยกระดับการแพทย์แผนไทยสู่มาตรฐานสากลว่า "ภูมิทินกรมุ่งมั่นยกระดับการแพทย์แผนไทยสู่มาตรฐานสากล โดยผสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเข้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นระบบ ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์แผนไทยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
นอกจากนี้เรายังมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรนานาชาติ และธุรกิจประกันสุขภาพ เพื่อผลักดันการแพทย์แผนไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพสมัยใหม่ พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical & Wellness Destination หรือศูนย์กลางด้านการแพทย์ทางเลือกและการดูแลสุขภาพระดับโลก ที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและนานาชาติ"
พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้มีการเปิดตัวแขกรับเชิญคนพิเศษ “คุณมิว - ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์” ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและชื่นชอบศาสตร์การแพทย์แผนไทยว่า “ด้วยลักษณะการทำงานในวงการบันเทิงที่ต้องเดินทางบ่อย และพักผ่อนน้อย ทำให้ผมมีปัญหากล้ามเนื้อตึงสะสม โดยเฉพาะอาการปวดบริเวณสะบักไหล่ซ้ายจากการใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานและการออกกำลังกายอย่างหนัก ช่วงแรกผมตั้งใจมารักษากับคุณหมอแผนไทยด้วยการนวดแก้อาการและหัตถการกักน้ำมันยาร้อน นอกจากความสามารถและความเอาใจใส่ของคุณหมอ สิ่งที่ผมประทับใจคือเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยที่ใช้ในการรักษา ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยและได้ผลลัพธ์จากการรักษาในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อได้มีโอกาสปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ที่เป็นมาต่อเนื่อง คุณหมอให้การรักษาด้วยหัตถการ 3 อย่างในวันเดียวกันคือ การรมยา การเผายา และการนวดแก้อาการ ผมสังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดี เช่น การหายใจที่โล่งขึ้น อาการคัดจมูกในตอนกลางคืนลดลง และมีเสียงที่สดใสขึ้นเมื่อตื่นนอน ”
“ธัญ คลินิกการแพทย์แผนไทย” พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่ชั้น 2, The Storeys, ONE Bangkok
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองบริการ:
• ธัญ คลินิกการแพทย์แผนไทย: โทร. 0-2000-6061
• LINE Official Account: @thannthaimed