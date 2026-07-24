เปลี่ยนคนเมาเป็นคนใหม่! สสส.-สคล. ชวนชาเลนจ์ ‘หลบเหล้า’ เข้าพรรษา เก็บแต้มสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จุดพลุแคมเปญ “90 วัน Challenge เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่า” ปลุกพลังคนไทยเปลี่ยนช่วงเวลา 3 เดือนของเทศกาลเข้าพรรษาให้เป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกฟื้นสุขภาพกายและใจ ผ่านนวัตกรรมดิจิทัลอย่างแอปพลิเคชัน Persona Health พร้อมชู “5 โมเดลชุมชนต้นแบบ” ที่พิสูจน์แล้วว่าผลดีของการเลิกเหล้าไม่ใช่แค่การสามารถเอาชนะใจตัวเอง แต่คือการกอบกู้ความสุขและสร้างความมั่งคั่งกลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
สังคมไทยผูกพันกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานเศร้า หรืองานสังสรรค์ แม้สถิติการดื่มในภาพรวมจะลดลงเหลือ 6 ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ “นักดื่มหนัก” ที่ยังคงเผชิญกับวงจรความสูญเสีย ทั้งโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุบนท้องถนน ที่คร่าชีวิตคนไทยกว่า 20,000 คนต่อปี ทิ้งไว้เพียงรอยน้ำตาและภาระหนี้สินให้กับคนข้างหลัง
แต่การจะบอกให้ใครสักคน “เลิกดื่ม” แบบหักดิบไม่ใช่เรื่องง่าย ขณะที่งานวิจัยชี้ชัดว่า อุปสรรคสำคัญ กว่า 42.5% คือการไม่กล้าปฏิเสธคำชวนของเพื่อนและสังคม ด้วยเหตุนี้ การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปีที่ 24 จึงก้าวข้ามการขู่ด้วยความกลัว มาสู่การสร้างแรงจูงใจเชิงบวก เปลี่ยนคำว่า “งด” เป็นการ “ลงทุน” เก็บแต้มชีวิต เพื่อสร้างมิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพที่จับต้องได้จริง
วิกฤตน้ำเมา: สถิติที่ซ่อนอยู่ในแก้วเหล้า และรอยน้ำตาของครอบครัว
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากอดีต แต่ตัวเลขสถิติที่ปรากฏยังคงสะท้อนภาพวิกฤตทางสาธารณสุขที่ซ่อนเร้น ข้อมูลจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ระบุว่า ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป อยู่ที่ประมาณ 6 ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี ลดลงจากอดีตที่เคยพุ่งสูงถึง 8 ลิตรในช่วงก่อนปี 2550 อย่างไรก็ตาม เมื่อมองลึกลงไปในรายละเอียดจะพบความจริงที่น่าตกใจว่ายังมีประชากรถึง 3 ใน 10 คนที่ยังคงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
ทั้งนี้ จากการให้ข้อมูลโดย นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ชี้ว่า ความน่ากังวลไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ดื่มทั่วไป แต่อยู่ที่กลุ่ม “ผู้ดื่มหนัก” ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของผู้ดื่มทั้งหมด กลุ่มนี้คือศูนย์กลางของปัญหาที่แท้จริง เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดในการเกิดโรคร้าย เช่น โรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ ยิ่งไปกว่านั้น แอลกอฮอล์ยังเป็นมัจจุราชบนท้องถนนที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งหมดนั้นนำมาซึ่งผู้บาดเจ็บเกือบ 50,000 คน และผู้เสียชีวิตกว่า 20,000 คนต่อปี ความสูญเสียนี้ไม่ได้เกิดกับผู้ดื่มเพียงผู้เดียว แต่ยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงครอบครัวและคนรอบข้าง โดยพบว่าประชาชนถึง 8 ใน 10 คน เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่น
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤตยังมีประกายแห่งความหวัง ผลการประเมินแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2568 พบว่ามีคนไทยถึง 8.6 ล้านคนเข้าร่วมโครงการ และที่น่าชื่นชมคือมีถึง 4.5 ล้านคนที่สามารถงดได้ตลอดพรรษา การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ส่งผลดีแค่สุขภาพ แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายระดับประเทศได้ถึง 15,000 ล้านบาท เงินจำนวนนี้มหาศาลพอที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของครอบครัวคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
“แต้มชีวิตเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเรามีเพียงชีวิตเดียว การงดเหล้าเข้าพรรษา 90 วันนี้ ไม่ใช่แค่การให้ร่างกายได้พักฟื้น แต่คือการสะสมแต้มสุขภาพ แต้มการเงิน และแต้มความสุข เพื่อมอบเป็นของขวัญล้ำค่าให้กับตัวเราเองและคนที่เรารัก โอกาสนี้เราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่เพื่อครอบครัวและสังคมที่เราร่วมสร้างขึ้นมา” นายแพทย์พงศ์เทพ กล่าวย้ำด้วยน้ำเสียงเชื่อมั่น
นวัตกรรมเปลี่ยนชีวิต: 90 วัน Challenge และ Persona Health ผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับคนหลบเหล้า
เพื่อรับมือกับความท้าทายในการเชิญชวนผู้คนให้ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สสส. และภาคีเครือข่ายได้ปรับกลยุทธ์การสื่อสารครั้งใหญ่ จากเดิมที่มักเน้นการเตือนภัยด้วยภาพความน่ากลัวของโรคภัยไข้เจ็บ มาสู่การใช้ “จิตวิทยาเชิงบวก” (Positive Psychology) และนำแนวคิด “Gamification” เข้ามาผสมผสาน เกิดเป็นแคมเปญ “90 วัน Challenge เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่า”
นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุน สสส. เปิดเผยว่า แนวคิดนี้มาจากการตีโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่คุ้นเคยกับการสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล แต่ในบริบทนี้ “แต้ม” ที่สะสมไม่ใช่แต้มจากบัตรเครดิต หากแต่เป็น “แต้มชีวิต” ที่มีมูลค่าประเมินไม่ได้ มิติของการสะสมแต้มถูกแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ “แต้มสุขภาพ” (ร่างกายและสมองได้รับการฟื้นฟู) “แต้มการเงิน” (แปลงค่าเหล้าเป็นเงินออม) และ “แต้มความสุข” (เวลาคุณภาพที่ได้คืนมามอบให้กับครอบครัว)
เครื่องมือชิ้นสำคัญที่จะมาเป็น “ผู้ช่วยส่วนตัว” ตลอดระยะเวลา 90 วัน คือแอปพลิเคชัน Persona Health ซึ่งถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ตั้งใจจะเลิกดื่ม ภายในแอปพลิเคชันอัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายและทรงประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การประเมินระดับความเสี่ยงผ่านคำถาม 7 ข้อ, ระบบช่วยบันทึกและนับวันงดเหล้า, คลังความรู้และเทคนิคในการหลบหลีกแอลกอฮอล์ ไปจนถึงข้อความแจ้งเตือนที่คอยส่งกำลังใจในทุก ๆ วัน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้งานยังสามารถสะสมคะแนนจากการบรรลุเป้าหมายรายวัน เพื่อนำไปลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ เป็นการตอกย้ำความสำเร็จทีละก้าว
นอกจากแอปพลิเคชันหลักแล้ว ยังมีการขยายช่องทางผ่าน LINE Official ภายใต้ชื่อ No-L Land ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตร เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ผู้ใช้สามารถตั้งเป้าหมายส่วนตัวได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนัก การดูแลผิวพรรณ หรือการออมเงิน นวัตกรรมเหล่านี้ได้เปลี่ยนกระบวนการเลิกเหล้าที่เคยเป็นเรื่องกดดันและโดดเดี่ยว ให้กลายเป็นการเดินทางที่สนุกสนานและมีชุมชนคอยสนับสนุน
“การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่การสูญเสียความสุขในชีวิต แต่คือการเพิ่มแต้มต่อให้กับตัวเอง ทุกวันที่เราปฏิเสธแก้วเหล้า คือทุกวันที่เราได้สะสมกำไร ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น เงินออมที่เพิ่มขึ้น และเวลาที่ได้กลับคืนมาอยู่กับครอบครัว เพราะแต้มชีวิตที่ดีกว่า เริ่มต้นได้ง่ายๆ จากการตัดสินใจปิดประตูตู้เย็นและปฏิเสธแอลกอฮอล์” นายวิเชษฐ์ กล่าวอย่างเห็นภาพ
ศิลปะแห่งการ “หลบเหล้า”: เอาชนะใจตัวเอง และคำชวนของสังคม
ประเด็นที่ท้าทายที่สุดประการหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไร้แอลกอฮอล์ ไม่ใช่การห้ามปรามผู้ขาย หรือการขึ้นภาษีสุรา แต่คือการต่อสู้กับค่านิยมและวัฒนธรรมการดื่มที่ฝังรากลึกในสังคมไทย โดย นายธีระ วัชรปราณี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวสะท้อนความจริงว่า การดื่มมักถูกผูกโยงเข้ากับความเป็นเพื่อน การเข้าสังคม และการทำงาน งานวิจัยของ สสส. ชี้ให้เห็นตัวเลขที่สะท้อนความจริงอันน่าเจ็บปวดว่า สาเหตุหลักที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาศีลข้อ 5 ไว้ได้ตลอดรอดฝั่งในช่วงเข้าพรรษา สูงถึงร้อยละ 42.5 มาจาก “การไม่สามารถขัดหรือปฏิเสธเมื่อมีคนชวนดื่ม” รองลงมาคือความจำเป็นต้องไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ถึงร้อยละ 26.5
“แคมเปญในปีนี้จึงเน้นหนักไปที่การติดอาวุธทางสติปัญญา และแนะนำศิลปะแห่งการ “หลบเหล้า” ทักษะการปฏิเสธเชิงบวกกลายเป็นเทคนิคที่ถูกสามารถนำไปใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการอ้างเหตุผลเรื่องสุขภาพ การไปพบแพทย์ การรับประทานยา หรือแม้แต่ข้ออ้างเรื่องการขับรถ (ถ้าดื่มแล้วจะส่งผลต่อการขับรถ) ซึ่งล้วนเป็นเทคนิคที่ทำให้ผู้ปฏิเสธสามารถเอาตัวรอดจากวงเหล้าได้โดยไม่ทำลายความสัมพันธ์ หรือเสียเพื่อน” นายธีระ กล่าว
ทั้งนี้ นอกจากมิติของสังคมเพื่อนฝูงแล้ว ในปี 2569 นี้ยังมีการขยายแนวร่วมไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กว่า 300-400 แห่ง รวมถึงหน่วยงานราชการและตำรวจในหลายพื้นที่ ที่พร้อมใจกันปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการงดดื่ม และการมีผู้บังคับบัญชาหรือผู้นำเป็นแบบอย่าง นับเป็นจิตวิทยาหมู่ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ในการดึงรั้งจิตใจไม่ให้ตกไปเป็นทาสของน้ำเมา
ดังนั้นแล้ว ฤดูกาลเข้าพรรษา 90 วัน ไม่ได้เป็นเพียงห้วงเวลาทางศาสนาที่เวียนมาบรรจบในทุก ๆ ปี แต่นี่คือ “หน้าต่างแห่งโอกาส” ที่เปิดกว้างให้คนไทยสายดื่มได้กดปุ่มรีเซ็ตชีวิตตัวเอง แคมเปญ “90 วัน Challenge เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่า” พร้อมพิสูจน์ให้เห็นว่า การก้าวออกจากวงจรน้ำเมาไม่ได้หมายถึงการสูญเสียความสุข ตรงกันข้าม มันคือการเริ่มต้นสะสมความมั่งคั่ง ทั้งในมิติของสุขภาพที่แข็งแรง เงินตราที่พอกพูน และสายใยรักในครอบครัวที่กลับมาแนบแน่นอีกครั้ง
5 โมเดลแห่งความหวัง: พลังชุมชนที่เปลี่ยน “คนเมา” เป็น “คนใหม่”
ความสำเร็จของนโยบายระดับชาติจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดการขับเคลื่อนในระดับฐานราก ในแคมเปญนี้ สคล. ได้นำเสนอ “5 โมเดลต้นแบบ” ที่พิสูจน์แล้วว่า พลังของชุมชนคือยารักษาอาการติดสุราขนานเอกที่สุด แต่ละพื้นที่มีบริบทและวิธีการที่แตกต่างกัน แต่ล้วนมีจุดหมายเดียวกันคือการคืนชีวิตใหม่ให้กับผู้คน
โมเดลที่ 1: บ้านใหม่โพธิ์งาม จ.เชียงราย - เมื่อผู้นำพลิกวิกฤตเฉียดตายสู่แบบอย่างชุมชน
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่บ้านใหม่โพธิ์งาม เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระดับอำเภอ ผ่านการทำ MOU ระหว่างนายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ทว่าในช่วงแรก ผู้นำชุมชนหลายคนยังคงทำเพียงเซ็นเอกสารแล้วกลับไปดื่มเช่นเดิม รวมถึง “พ่อหลวงยงยุทธ เจริญ” ผู้ใหญ่บ้าน ที่ยังคงใช้ชีวิตบนความเสี่ยง จนกระทั่งคืนหนึ่งในงานวันเกิดหลานชาย พ่อหลวงดื่มโซจูไปถึง 8 ขวดจนหมดสติและล้มพับในห้องน้ำ ท่ามกลางเสียงร้องไห้ระงมของลูกเมีย
อย่างไรก็ดี วินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นเองที่ปลุกจิตสำนึกของผู้นำ เมื่อรอดชีวิตมาได้ พ่อหลวงตระหนักว่าเสาหลักของบ้านและชุมชนจะล้มลงไม่ได้ จึงตัดสินใจหักดิบปฏิญาณตนเลิกเหล้าตลอดชีวิต การลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองของผู้นำระดับสูงของหมู่บ้าน สร้างแรงสั่นสะเทือนและเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกบ้านก้าวเดินตาม
โมเดลที่ 2: บ้านหนองแสงพัฒนา จ.บึงกาฬ - เปลี่ยนงานเศร้าให้ปลอดเหล้า สู่การสร้างความมั่งคั่งให้ครอบครัว
ชุมชนแห่งนี้ท้าทายค่านิยมดั้งเดิมที่ฝังรากลึก ด้วยการริเริ่มแคมเปญ “งานศพปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดการพนัน” ซึ่งในช่วงแรกต้องเผชิญกับความไม่เข้าใจและแรงเสียดทานจากชาวบ้าน แต่เมื่อแกนนำยืนหยัดและลงพื้นที่ทำความเข้าใจ ผลลัพธ์ก็เป็นที่ประจักษ์ เพียงแค่ 4 งานศพ ชุมชนสามารถประหยัดเงินค่าเหล้าได้ถึง 120,000 บาท ความสำเร็จนี้ถูกต่อยอดด้วยการรวมกลุ่มพลังหญิงทำ “กล้วยฉาบเปี่ยมสุข” สร้างรายได้เสริม ในขณะที่แกนนำอย่างคุณธีรวัฒน์ มาศขาว ได้เปลี่ยนค่าเหล้าขาวขวดละ 65 บาทที่เคยดื่มทุกวัน ให้กลายเป็นเงินออมซื้อทอง ซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น และท้ายที่สุดสามารถนำเงินเก็บเกือบ 200,000 บาทไปซื้อที่ดินสร้างบ้านใหม่ กลายเป็นคู่รักหัวใจเพชรที่เป็นต้นแบบให้ชุมชน
โมเดลที่ 3: ชุมชนขุนทะเลเปี่ยมสุข จ.สุราษฎร์ธานี - พลัง Sobrink และความรักของหลังบ้าน
พื้นที่ขุนทะเลมีความท้าทายสูงด้วยความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยและประชากรหนาแน่น แกนนำชุมชนเลือกใช้กลยุทธ์ “ป่าล้อมเมือง” โดยเริ่มต้นจากกลุ่ม อสม. และครอบครัว หัวใจสำคัญคือการใช้โปรแกรมสุขภาพที่เรียกว่า “Sobrink” (เครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ) เข้ามาแทนที่แอลกอฮอล์ เรื่องราวความสำเร็จของน้องเอียด (นางสาววิมลรัตน์ ชูช่วย) อสม. ที่ชักชวนสามีให้เลิกเหล้า ด้วยการปั่นน้ำผัก 5 สี และชาขิงขมิ้นให้ดื่มทุกเช้าเพื่อฟื้นฟูตับ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้สามีเลิกเหล้าและหายจากโรค NCDs ได้สำเร็จ แต่ยังจุดประกายให้พวกเขาเปิดร้านขายน้ำผักผลไม้ปั่น สร้างสัมมาชีพใหม่และลบคำสบประมาทของคนรอบข้างได้อย่างหมดจด
โมเดลที่ 4: บ้านหอยฮักดี จ.ปราจีนบุรี - ระบบคัดกรอง 5 สี ปลดหนี้เงินล้าน
โมเดลนี้โดดเด่นด้วยความเป็นระบบ โดยริเริ่มการจัดทำฐานข้อมูลและคัดกรองประชากรออกเป็น 5 สี (ขาว เหลือง ส้ม แดง เขียว) ตามระดับความเสี่ยง เพื่อจัดกระบวนการช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำ พร้อมดึงพลังศรัทธาจากผู้นำศาสนาเข้ามาเสริมทัพ ไฮไลต์ของที่นี่คือเรื่องราวของคุณอาทิตย์ เสมอเชื้อ อดีตนักดื่มที่เผชิญปัญหาสุขภาพอย่างหนัก เมื่อได้รับการชักชวนเข้าโครงการ เขาได้นำเงินที่เคยรั่วไหลไปกับขวดเหล้า มาบริหารจัดการใหม่เป็น 4 ส่วน (ชำระหนี้, เงินออม, สวัสดิการ, ค่าใช้จ่าย) ความมีวินัยนี้ทำให้เขาสามารถปลดหนี้กว่า 1 ล้านบาทได้ภายในเวลาเพียง 2 ปี และพลิกฟื้นชีวิตก้าวขึ้นเป็นเจ้าของฟาร์มหมูในปัจจุบัน
โมเดลที่ 5: สายด่วน 1413 - บริการดุจญาติมิตร มาตรฐานระดับโลก
สำหรับผู้ที่ติดสุราเรื้อรัง การหักดิบอาจนำมาซึ่งอันตรายถึงชีวิต สายด่วนเลิกเหล้า 1413 ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด โดยการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สสส. จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ด้วยเทคนิคการคัดกรองและบำบัด
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัศมน กัลยาศิริ และผู้อำนวยการศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด ให้ข้อมูลว่า ช่วงเวลา 90 วันเข้าพรรษาคือนาทีทองที่มีผู้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษามากที่สุด โดยเจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่เสมือนเพื่อนคู่คิด คอยติดตามผล ให้คำปรึกษา และให้กำลังใจแม้ในยามที่ผู้ป่วยเกิดอาการ “หลุด” (Lapse) กลับไปดื่ม นอกจากนี้ยังเป็นที่พึ่งพิงทางใจให้กับคนในครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความเครียด ช่วยนำทางทุกคนให้ก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัย
“ที่สำคัญคือ เราไม่ได้ให้บริการเฉพาะผู้ดื่มอย่างเดียว ถ้ามีผู้สนใจที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ เช่น คนในครอบครัว ภรรยา ลูก ที่รู้สึกเครียดและอยากช่วยเหลือคนในครอบครัวที่กำลังเผชิญปัญหาการติดเหล้า ก็สามารถโทรเข้ามาได้ด้วยนะคะ โดยกระบวนการตามโมเดลของเรา 3 เดือนแรก จะค่อนข้างเข้มข้นและได้ผลจริง เพราะฉะนั้น 90 วันช่วงเข้าพรรษาจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากค่ะ ถ้าใครอยากจะ Challenge 90 วัน งดเหล้าเข้าพรรษา มาร่วมกับเราได้นะคะ โทร 1413” ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัศมน กล่าวเชิญชวน
สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นนักดื่มที่กำลังลังเล หรือเป็นคนในครอบครัวที่กำลังมองหาความหวัง ขอให้ 90 วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความกล้าหาญ กล้าที่จะ “หลบเหล้า” กล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่คู่ควร และกล้าที่จะคืนสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของตนเอง เพราะเมื่อประตูตู้เย็นถูกปิดลง ประตูแห่งชีวิตใหม่ที่สว่างไสวและเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม...ก็พร้อมจะเปิดออกต้อนรับคุณเสมอ...