BDMS Wellness Clinic ต่อยอดแนวคิด “Health Is the Ultimate Wealth” Longevity Card สะท้อนคุณค่าของสุขภาพและการลงทุนเพื่อสินทรัพย์แห่งชีวิต

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 23 กรกฎาคม 2569 – บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ขับเคลื่อนแนวคิด “Health Is the Ultimate Wealth” สะท้อนคุณค่าของสุขภาพและการลงทุนเพื่อสินทรัพย์แห่งชีวิต ต่อยอดความสำเร็จของ Longevity Card บัตรเพื่อการดูแลพิมพ์เขียวสุขภาพเฉพาะบุคคลมูลค่า 1 ล้านบาท ที่เชื่อมโยงผู้รับบริการสู่ Luxury Wellness Ecosystem พร้อมสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และบริการระดับมาตรฐานสากลจากเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำ โดยแนวคิดดังกล่าวมุ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงรุกและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการผสานองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกันภายใต้ศาสตร์แห่ง Scientific Wellness เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพองค์รวม ตั้งแต่การตรวจสุขภาพในระดับเซลล์ การวางแผนดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ตลอดจนการเข้าถึงบริการและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพอย่างมีระดับ อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการดูแลสุขภาพของผู้คนทั่วโลก รวมถึงบริการผู้ดูแลส่วนตัว (Personal Wellness Concierge) อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตลอดการเข้ารับบริการ พร้อมมอบการบริการด้วยความใส่ใจอย่างพิถีพิถัน
เมื่อ “สุขภาพ” คือสินทรัพย์อันล้ำค่า: นิยามใหม่ของความมั่งคั่งผ่าน Longevity Card โปรแกรมดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนจาก BDMS Wellness Clinic
ในยุคที่คุณค่าของชีวิตไม่ได้ถูกวัดจากวัตถุที่ครอบครองเพียงอย่างเดียว นิยามของความมั่งคั่งก็ได้ถูกตีความขึ้นใหม่จากผู้คนทั่วโลก จากเดิมที่ความสำเร็จอาจสะท้อนผ่านทรัพย์สินหรือสัญลักษณ์แห่งความหรูหรา สู่การให้ความสำคัญกับสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น การมี “สุขภาพที่ดี” จึงไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต หากแต่ได้กลายเป็นสินทรัพย์อันล้ำค่าที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้อย่างมีความหมาย
แพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการคลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก กล่าวว่า “ท่ามกลางการเติบโตของอุตสาหกรรม Wellness Economy ทั่วโลก แนวคิด ‘Health Is the Ultimate Wealth’ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดมุมมองของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพไม่ต่างจากการวางแผนความมั่นคงทางการเงิน ด้วยเหตุนี้ ผู้คนในปัจจุบันจึงไม่ได้มองการดูแลสุขภาพเป็นเพียงภาระทางค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย แต่มองเห็นถึงโอกาสด้านการลงทุนเพื่ออนาคต ที่ให้ผลตอบแทนในรูปของคุณภาพชีวิตที่ดี นำมาซึ่งโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ และการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งที่แท้จริง “
เทรนด์ดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ BDMS Wellness Clinic ที่เชื่อว่า สุขภาพที่ดีนำมาซึ่งความมั่งคั่งและความสำเร็จ BDMS Wellness Clinic จึงได้สานต่อแนวคิดด้านการลงทุนด้านสุขภาพผ่าน “Longevity Card” ออกแแบบมาเพื่อการดูแลพิมพ์เขียวสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยสมาชิกบัตร Longevity Card จะได้รับการตรวจวิเคราะห์สุขภาพในหลากหลายมิติ ภายใน 1 ปี ทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพจะดูแลสุขภาพท่านอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมของช่วงวัยและวิถีการใช้ชีวิตตลอดทั้งปี ประกอบด้วยโปรแกรมสำคัญ อาทิ Longevity Centenarian 100 Blueprint และ Longevity Follow Up Signature ซึ่งเป็นแนวทางการติดตามและประเมินสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น (Early Cancer Risk Screening) การตรวจเพื่อหาความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้น การตรวจโปรตีโอมิกส์ (Proteomics) ที่ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น หัวใจ สมอง และภูมิคุ้มกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินสุขภาพโดยรวมตลอดปี นอกจากนี้ยังมีการตรวจกรดอินทรีย์ในปัสสาวะ ซึ่งช่วยให้เห็นภาพสมดุลของกระบวนการเผาผลาญในระดับเซลล์ การตรวจระดับสารอาหารและวิตามิน การตรวจ Epigenetics การวางแผนการออกกำลังกาย บริการด้านทันตกรรม การดูแลสุขภาพผมและผิวหนัง รวมถึงบริการด้านสุขภาพอื่น ๆ Longevity Card จึงเป็นเสมือน Wellness Life Blueprint พิมพ์เขียวสู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน ที่จะทำให้คุณรู้จักและเข้าใจร่างกายของตัวเอง เพราะสมบัติที่สำคัญที่สุด คือ สุขภาพ” แพทย์หญิงจิรา กล่าวเพิ่มเติม
สัมผัส Luxury Wellness Ecosystem และสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ได้รับการคัดสรรสำหรับสมาชิก Longevity Card โดยเฉพาะ
คุณกมลชนก โชติสมิทธิ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด และ บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด กล่าวว่า “BDMS Wellness Clinic ได้ออกแบบ Longevity Card ให้เป็นกุญแจสู่ Private Wellness Community ที่หลอมรวมการดูแลสุขภาพตามแนวคิด Scientific Wellness เข้ากับประสบการณ์การใช้ชีวิตระดับ Ultra Luxury อย่างไร้รอยต่อ BDMS Wellness Clinic ตั้งใจรักษาความเอ็กซ์คลูซีฟของสมาชิกผ่านระบบ Invitation Only และการเปิดรับจำนวนจำกัดต่อปี เพื่อให้สามารถส่งมอบการดูแลที่มีความเฉพาะบุคคล ความเป็นส่วนตัว และมาตรฐานการบริการระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง สมาชิกจะได้รับการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล ควบคู่กับสิทธิประโยชน์และบริการที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว ความต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพ และมาตรฐานการบริการระดับสูงในทุกมิติของการใช้ชีวิต ด้วยบริการผู้ดูแลส่วนตัว (Personal Wellness Concierge) อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตลอดการเข้ารับบริการ พร้อมมอบการบริการด้วยความใส่ใจอย่างพิถีพิถัน เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ของการรักษา แต่เกิดจากระบบนิเวศของการใช้ชีวิตที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล”
โดยนอกเหนือจากการดูแลสุขภาพผ่านโปรแกรม Wellness Life Blueprint แล้ว Longevity Card ยังขยายไปสู่ Luxury Wellness Ecosystem ที่เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับไลฟ์สไตล์ระดับเวิลด์คลาสอย่างลงตัว ผ่านสิทธิประโยชน์และบริการที่ได้รับการคัดสรรจากเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศ เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิต และส่งมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพที่น่าประทับใจให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผ่านสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรด้านไลฟ์สไตล์ การเดินทาง การพักผ่อน และบริการสุขภาพในเครือ BDMS เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ของสมาชิกในหลากหลายมิติ Longevity Card จึงไม่ใช่เพียงบัตรสมาชิกภาพด้านสุขภาพ แต่คือสัญลักษณ์ของผู้ที่มองสุขภาพเป็นสินทรัพย์สำคัญ และเลือกวางแผนคุณภาพชีวิตในระยะยาวอย่างมีวิสัยทัศน์
ทั้งนี้ BDMS Wellness Clinic ภายใต้การดูแลของ นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบีดีเอ็มเอส เวลเนส บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จะยังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐานและพัฒนาอนาคตแห่งเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ที่ผสานบริการและประสบการณ์ด้านเวลเนสระดับสากล ตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับประเทศไทย สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและเวลเนสของโลกในฐานะ “Wellness HubThailand : The Land of Life” ต่อไป
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bdmswellness.com/