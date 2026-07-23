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กรมการท่องเที่ยวผนึก 10 องค์กรชั้นนำของไทยและนานาชาติ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ขับเคลื่อน “Thailand Green Tourism Plan 2030”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมการท่องเที่ยวผนึก 10 องค์กรชั้นนำของไทยและนานาชาติ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ขับเคลื่อน “Thailand Green Tourism Plan 2030” ยกระดับประเทศไทยสู่ผู้นำการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 กรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือภายใต้โครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030 โดยมี นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจาก 10 องค์กรพันธมิตร ร่วมประกาศเจตนารมณ์และผนึกกำลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยกระดับการท่องเที่ยวไทย สู่มาตรฐานสากล เพื่อโลกที่ยั่งยืน”

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการพลังของ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก (GSTC) 

ภายในงานมีการนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของ Thailand Green Tourism Plan 2030 พร้อมพิธีลงนามและมอบหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือของ 8 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, Lever Foundation, มูลนิธิไทยรักษ์ป่า, โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ, SureRev Hospitality Management & Consultancy Services , Gastronomy Tourism Network และกลุ่มเนเจอร์ เพลิน (Nature Play and Learn Club) เพื่อร่วมกันผลักดันมาตรฐานการท่องเที่ยวสีเขียว พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 

โครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030 เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของกรมการท่องเที่ยวในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชนท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก ภายในปี 2030 

การลงนามครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แต่เป็น จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของการท่องเที่ยวไทย ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างอนาคตซึ่งสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อประเทศไทยที่ยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป 

"เปลี่ยนการท่องเที่ยวไทย ให้เป็นส่วนหนึ่งของทางออกสู่ความยั่งยืนระดับโลก"
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรมการท่องเที่ยว​เว็บไซต์: www.Thailandgreenplan2030.com
Facebook: www.facebook.com/ThailandGreenTourismPlan2030 


















กรมการท่องเที่ยวผนึก 10 องค์กรชั้นนำของไทยและนานาชาติ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ขับเคลื่อน “Thailand Green Tourism Plan 2030”
กรมการท่องเที่ยวผนึก 10 องค์กรชั้นนำของไทยและนานาชาติ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ขับเคลื่อน “Thailand Green Tourism Plan 2030”
กรมการท่องเที่ยวผนึก 10 องค์กรชั้นนำของไทยและนานาชาติ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ขับเคลื่อน “Thailand Green Tourism Plan 2030”
กรมการท่องเที่ยวผนึก 10 องค์กรชั้นนำของไทยและนานาชาติ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ขับเคลื่อน “Thailand Green Tourism Plan 2030”
กรมการท่องเที่ยวผนึก 10 องค์กรชั้นนำของไทยและนานาชาติ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ขับเคลื่อน “Thailand Green Tourism Plan 2030”
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