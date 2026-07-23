กรมการท่องเที่ยวผนึก 10 องค์กรชั้นนำของไทยและนานาชาติ ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ขับเคลื่อน “Thailand Green Tourism Plan 2030” ยกระดับประเทศไทยสู่ผู้นำการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 กรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือภายใต้โครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030 โดยมี นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจาก 10 องค์กรพันธมิตร ร่วมประกาศเจตนารมณ์และผนึกกำลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยกระดับการท่องเที่ยวไทย สู่มาตรฐานสากล เพื่อโลกที่ยั่งยืน”
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการพลังของ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก (GSTC)
ภายในงานมีการนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของ Thailand Green Tourism Plan 2030 พร้อมพิธีลงนามและมอบหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือของ 8 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, Lever Foundation, มูลนิธิไทยรักษ์ป่า, โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ, SureRev Hospitality Management & Consultancy Services , Gastronomy Tourism Network และกลุ่มเนเจอร์ เพลิน (Nature Play and Learn Club) เพื่อร่วมกันผลักดันมาตรฐานการท่องเที่ยวสีเขียว พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
โครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030 เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของกรมการท่องเที่ยวในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชนท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก ภายในปี 2030
การลงนามครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แต่เป็น จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของการท่องเที่ยวไทย ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างอนาคตซึ่งสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อประเทศไทยที่ยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป
"เปลี่ยนการท่องเที่ยวไทย ให้เป็นส่วนหนึ่งของทางออกสู่ความยั่งยืนระดับโลก"
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กรมการท่องเที่ยวเว็บไซต์: www.Thailandgreenplan2030.com
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