STeP จับมือพันธมิตร มช. ลงนาม MOA จัดตั้งหน่วยประเมินความปลอดภัยอาหารนวัตกรรม IFAC

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) จับมือพันธมิตรหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นำโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มช. ร่วมด้วย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อร่วมกันจัดตั้ง “หน่วยประเมินความปลอดภัยอาหารนวัตกรรม Innovative Food Safety Assessment Center (IFAC)” ในฐานะองค์กรประเมินเอกสารทางวิชาการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 ณ Exhibitionอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา
ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ รศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานฯ คณะผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานความร่วมมือ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) อย่างพร้อมเพรียง
สำหรับโครงการจัดตั้ง "หน่วยประเมินความปลอดภัยอาหารนวัตกรรม Innovative Food Safety Assessment Center (IFAC)" สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาคีสำคัญทั้ง 4 หน่วยงานในการบูรณาการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้บริการด้านการประเมินและจัดทำรายงานผลการประเมินความปลอดภัยสำหรับอาหารใหม่ อาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยเป็นองค์กรประเมินเอกสารทางวิชาการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการประเมินความปลอดภัยอาหารให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน