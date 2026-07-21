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STeP จับมือพันธมิตร มช. ลงนาม MOA จัดตั้งหน่วยประเมินความปลอดภัยอาหารนวัตกรรม IFAC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) จับมือพันธมิตรหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นำโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มช. ร่วมด้วย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อร่วมกันจัดตั้ง “หน่วยประเมินความปลอดภัยอาหารนวัตกรรม Innovative Food Safety Assessment Center (IFAC)” ในฐานะองค์กรประเมินเอกสารทางวิชาการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 ณ Exhibitionอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ รศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานฯ คณะผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานความร่วมมือ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) อย่างพร้อมเพรียง

สำหรับโครงการจัดตั้ง "หน่วยประเมินความปลอดภัยอาหารนวัตกรรม Innovative Food Safety Assessment Center (IFAC)" สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาคีสำคัญทั้ง 4 หน่วยงานในการบูรณาการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้บริการด้านการประเมินและจัดทำรายงานผลการประเมินความปลอดภัยสำหรับอาหารใหม่ อาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยเป็นองค์กรประเมินเอกสารทางวิชาการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการประเมินความปลอดภัยอาหารให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน














STeP จับมือพันธมิตร มช. ลงนาม MOA จัดตั้งหน่วยประเมินความปลอดภัยอาหารนวัตกรรม IFAC
STeP จับมือพันธมิตร มช. ลงนาม MOA จัดตั้งหน่วยประเมินความปลอดภัยอาหารนวัตกรรม IFAC
STeP จับมือพันธมิตร มช. ลงนาม MOA จัดตั้งหน่วยประเมินความปลอดภัยอาหารนวัตกรรม IFAC
STeP จับมือพันธมิตร มช. ลงนาม MOA จัดตั้งหน่วยประเมินความปลอดภัยอาหารนวัตกรรม IFAC
STeP จับมือพันธมิตร มช. ลงนาม MOA จัดตั้งหน่วยประเมินความปลอดภัยอาหารนวัตกรรม IFAC
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