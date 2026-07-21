ซีพีเอฟ ร่วมเครือข่าย พลิกฟื้นผืนทราย คืนชีวิตให้ทะเล

พลังจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน กำลังร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ เพื่อฟื้นฟูและปกป้องชายฝั่งในจังหวัดเพชรบุรีและชุมพร สู่เป้าหมายเดียวกัน คือการรักษาความสมบูรณ์ของท้องทะเลให้ยั่งยืน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี (สทช.3) กลุ่มชะอำรวมใจสร้างสรรค์ทะเลสวย เทศบาลตำบลสะพลี จังหวัดชุมพร และเครือข่ายชุมชน จัดกิจกรรมฟื้นฟูและทำความสะอาดชายหาดในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดชุมพร เพื่อฟื้นฟูชายหาดและดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
ที่ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ฟอกทรายและเก็บขยะชายหาด" ภายใต้โครงการอบรมส่งเสริมความรู้อาชีพชุมชนชายฝั่ง ซึ่งกลุ่มชะอำรวมใจสร้างสรรค์ทะเลสวยจัดขึ้น และได้รับการสนับสนุนจาก สทช.3 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี นายเฉลิมพร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป สทช.3 นำทีมร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม และชาวชะอำ
ซีพีเอฟในฐานะสมาชิกของชุมชน นำพนักงานจิตอาสาจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งและหน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ช่วยกันเก็บขยะและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายหาด พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการดูแลชายฝั่งให้สะอาดและน่าอยู่
ขณะเดียวกัน ที่หาดสะพลี จังหวัดชุมพร ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว ซีพีเอฟ เข้าร่วม โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณชายหาดสะพลี ซึ่งเทศบาลตำบลสะพลีจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายศิวะ พลนิล นายกเทศมนตรีตำบลสะพลี นำจิตอาสาร่วม 200 คน ช่วยกันเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาด เพื่อคงความสวยงามของหาดสะพลี หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชุมพรที่มีคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในระดับดีเยี่ยม จากการประเมินดัชนีคุณภาพน้ำทะเลโดยกรมควบคุมมลพิษ
นอกจากการร่วมทำความสะอาดชายหาดแล้ว ซีพีเอฟยังสนับสนุน "ถังคลอรีน" ให้แก่เทศบาลตำบลสะพลี เพื่อนำไปดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากสัตว์น้ำ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดของเสีย และสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
จากชะอำสู่สะพลี สองพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือการร่วมดูแลทะเลไทย ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้ชายหาดและทรัพยากรทางทะเลยังคงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป