รพ.หัวเฉียว ชวนคุณแม่มือใหม่ร่วมงาน "Mom's Journey"

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม "Mom's Journey" งานเดียวที่ตอบครบทุกโจทย์การเตรียมความพร้อมดูแลครรภ์ และเติมทักษะการเลี้ยงลูกน้อยอย่างมั่นใจ พบกับกิจกรรมไฮไลต์ที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนาให้ความรู้โดยสูตินรีแพทย์และกุมารแพทย์อย่างใกล้ชิด กิจกรรม Workshop ฝึกทักษะการอาบน้ำทารกแรกเกิดและเทคนิคการให้นมบุตร คลาสออกกำลังกายยืดเหยียดลดอาการปวดเมื่อยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าชมห้องคลอดจริงที่มีบรรยากาศอบอุ่นและผ่อนคลายเสมือนอยู่บ้าน
กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4/4 อาคาร 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/76Wf1xiXyjb53F4k8 หรือติดตามข่าวสารทาง Facebook Fanpage : โรงพยาบาลหัวเฉียว